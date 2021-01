Ad’Occ, l’agence de développement économique de la Région Occitanie, organise la prochaine édition d’Occitanie Innov, le 4 février. Entièrement virtuelles, les rencontres de l’innovation en Occitanie feront cette année un focus sur la thématique « innovation & économie circulaire ».

Ateliers numériques, parcours personnalisé, exposition virtuelle et enfin cérémonie de remise des trophées du concours Les Inn’Ovations, diffusée en live via la plateforme digitale Occitanie Innov. Voilà le programme de la journée.

Chaque année, Occitanie Innov rassemble et accueille plus de 200 exposants, principaux acteurs de l’accompagnement de l’innovation, des clusters et des pôles attractifs de la région Occitanie pour présenter leurs compétences et générer des partenariats nouveaux.

Inscription et plus d’informations en ligne. pour Occitanie Innov, organisé par Ad’Occ le 4 février prochain.