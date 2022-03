Occitanie. Malgré les crises, Ad’Occ poursuit ses missions de soutien aux PME

Face à la presse, Jalil Benabdillah s’est trouvé un peu à court de vocabulaire. Le vice-président de la Région Occitanie en charge de l’Économie et vice-président de l’agence de développement économique Ad’Occ a eu beau convenir qu’en ces temps de guerre en Ukraine, « les métaphores martiales ne devaient plus être de mise », difficile de trouver d’autres mots pour exprimer la « combativité » de l’agence régionale dans une période où les crises se succèdent.

Née en 2018 pour rassembler les six agences de développement existantes sur le territoire, Ad’Occ s’est depuis déployée sur les treize départements de la grande région à travers vingt-et-un bureaux. Elle est présente dans les Maisons de Région et anime des pépinières d’entreprises. Dans le monde, elle dispose également de bureaux dans quatre capitales économiques que sont Shanghai, New York, Casablanca et Londres.

« Ad’Occ est la porte d’entrée régionale pour les entrepreneurs et les filières structurées du territoire. C’est une interface entre chefs d’entreprises, chercheurs et experts. En 2021, 4898 entreprises ont été accompagnées. Celles-ci ont généré 5520 emplois », détaille le vice-président. Ces chiffres sont en légère baisse par rapport à ceux revendiqués en 2021 (5577 sociétés accompagnées) mais montre que l’agence « est restée active » au moment où la crise sanitaire a joué les prolongations.

Un soutien à des entreprises de divers secteurs

Plusieurs entreprises sont venues témoigner de l’aide apportée par Ad’Occ. Sandrine Souquier, responsable des exports des vignobles Gayrel de Gaillac, a tenu à saluer le soutien important « pour préparer les prestigieux salons internationaux ProWine » et « pour aller conquérir des marchés asiatiques » (Chine, Japon et Corée). « Nous réalisions 15 % de notre chiffre d’affaires à l’export avant la crise Covid. Nous sommes désormais à 13 % », explique la responsable export du vignoble, qui produit 1,5 million de bouteilles par an. De son côté, Ascendance Flight Technologies a reçu, pour son très médiatique projet de taxis volants, une aide financière régionale de 1,5 million d’euros afin de muscler sa partie recherche et développement. Ses dirigeants ont aussi pu compter sur l’agence de développement économique pour l’installation de sa zone d’essai sur l’aérodrome de Muret-Lherm.

Enfin, Safra, le constructeur albigeois spécialisé dans le matériel de transport public, a pu témoigner des dispositifs très nombreux en sa faveur mis en place par la Région Occitanie via différentes structures. Le groupe a reçu 2 millions d’euros d’avance remboursable en 2019 pour « se développer et recruter ». Pour l’expérimentation d’autocars à propulsion hydrogène, la Région a mis 4 millions d’euros sur la table. Et les aides vont se poursuivre. L’Occitanie devrait accompagner la prochaine levée de fonds de Safra avec l’Aris, l’Agence régionale des investissements stratégiques, et proposera au printemps le vote d’une subvention afin de financer un projet immobilier évalué à 7 millions d’euros.

L’ombre de l’invasion russe en Ukraine n’a cessé de planer sur la conférence. Alors que l’aide logistique et humanitaire régionale aux Ukrainiens a été rappelée, c’est surtout la question de l’impact économique d’un telle crise qui était dans les esprits. S’ils n’ont pas nié que certains secteurs industriels comme l’aéronautique devrait « être touchés à cause de l’exportation de certaines matières premières ou composants », ils ont voulus se montrer rassurants : « La Russie ne représente que 0,05 % de notre PIB à l’import et 1 % de notre PIB à l’export », affirme le vice-président de la Région Occitanie en charge de l’Économie. Une évaluation des conséquences du conflit est toutefois en cours au sein de Ad’Occ.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Jalil Benabdillah, vice-président de la Région Occitanie en charge de l’Économie, l’emploi, l’innovation et la réindustrialisation de la Région Occitanie, vice-président de l’agence de développement économique Ad’Occ, accompagné de Nicolas Schaeffer, directeur général chez Ad’Occ.Crédits : Hélène Ressayres-ToulÉco.