Le contexte actuel et le manque de visibilité sur l’évolution de la situation sanitaire ont conduit l’association des Étoiles et des Ailes à prendre la décision de reporter la quatrième édition

du meeting aérien. Cet événement aura lieu les 25 et 26 septembre 2021 sur l’aéroport de Toulouse-Francazal.

« Ce week-end de fête aérienne est l’occasion à chaque édition de faire redécouvrir aux Toulousains la beauté de l’aviation, sa diversité, ce qu’elle peut procurer en émotions et sensations et l’émerveillement est toujours au rendez-vous », expliquent les organisateurs dans un communiqué.

Meeting aérien Des Etoiles et des Ailes, les 25 et 26 septembre. Informations sur le site de la manifestation.