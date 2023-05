L’Occitanie dans le Top 5 français en matière de levées de fonds

In Extenso, entreprise régionale de l’expertise comptable et du conseil aux TPE-PME, a publié un baromètre des levées de fonds du premier trimestre 2023 en Occitanie, en collaboration avec l’Essec Business School.

La région se place au 5e rang des régions les plus dynamiques de France en montants levés cumulés, un classement identique à fin 2022. Le baromètre recense ainsi huit opérations de levées de fonds conduites en Occitanie sur les trois premiers mois de 2023. Les start-up ont, au total, levé 65,4 millions d’euros au premier trimestre.

Les cinq levées de fonds les plus importantes de la région ont été réalisées dans les secteurs du transport et du voyage, de la CleanTech [1] et de l’alimentation. Le dynamisme de la région Occitanie a notamment été tiré par les départements de l’Hérault (quatre opérations) et de la Haute-Garonne (trois opérations).