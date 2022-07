Olivia Lévrier, Asei : « Je serai une dirigeante militante de la cause des salariés et du secteur »

Olivia Lévrier, vous avez été nommée directrice générale le 24 juin dernier. Quel est votre parcours professionnel ?

Avant d’entrer à l’Asei en 2019, j’ai occupé des postes de direction en centres hospitaliers, à Roanne, dans le département de la Loire, puis à Paris, hôpital Lariboisière. Je suis arrivée à Toulouse en 2010, à l’Hôpital des enfants Pierre-Paul Riquet, comme directrice déléguée du pôle neurosciences, avant de rejoindre l’Agence de santé régionale Occitanie en 2015, en tant que directrice de l’offre de soin et de l’autonomie. Avant ma nomination comme directrice générale, j’étais en charge de la transformation et du développement de l’Asei, où j’ai coordonné la mise en œuvre du plan stratégique de transformation de l’association. Elle compte aujourd’hui 3800 salariés et 108 établissements, en Occitanie, mais aussi en Nouvelle-Aquitaine et en Ile-de-France, pour un chiffre d’affaires qui s’établit à 215 millions d’euros.

L’Asei est perçue comme une grosse machine institutionnelle. En quoi se rapproche-t-elle d’une entreprise ?

Plusieurs critères nous rapprochent de l’entreprise. Nous dépendons d’une convention collective, les personnels ont un statut salarié, ils ne sont pas des agents, comme dans le service public. Nous disposons de fonds propres et sommes responsables du budget et des investissements. En réalité, en tant que délégataire d’une mission de service public, nous rendons compte à notre autorité de tutelle, mais nous sommes libres de nos recrutements et de la gestion des ressources humaines. Comme association à but non-lucratif, notre gestion est désintéressée, nous ne versons ni intéressement, ni dividendes.

On sait le secteur médico-social en crise. Quels seront vos combats ?

Nos métiers sont primordiaux pour l’accès aux soins et l’accompagnement des personnes, ils sont aujourd’hui indispensables en matière de lien social. Il s’agit de métiers exigeants, demandant de réelles compétences et un engagement individuel très fort, donc une reconnaissance salariale à la hauteur. La revalorisation du point d’indice est une priorité pour la reconnaissance et la valorisation des personnels soignants, éducatifs, logistiques. Nous sommes face à des difficultés de recrutement dans un contexte économique contraint, particulièrement pénalisé par l’inflation, l’augmentation des coûts, de l’énergie. C’est un combat que je mènerai.

Une femme à la tête de l’Asei, qu’est-ce que ça change ?

Il me semble que le plus grand changement est d’ordre générationnel. Comme les hommes et comme tout parent de ma génération, j’ai le souci de l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Le rapport au travail a changé, cette évolution rejaillit sur le quotidien et le management. Je n’ai pas besoin d’un grand fauteuil !

Comment percevez-vous l’évolution du secteur et par conséquent de l’Asei ?

Nous avons abordé depuis plusieurs années un virage domiciliaire : l’objectif est de permettre l’épanouissement des personnes que nous accompagnons, de faire en sorte qu’elles soient le plus possible en milieu ordinaire : chez elles, au travail, dans leur environnement familial. De trop nombreuses personnes sont encore en situation d’exclusion et, au-delà de vivre avec un handicap, ont en commun le besoin et l’envie légitime d’être des citoyennes et des citoyens à part entière, reconnues au sein de notre société. Cela percute les pratiques. La montée en compétence et l’importance de l’expertise, de la mise en place de nouveaux outils sont d’autant plus importantes, notamment pour l’accompagnement des personnes polyhandicapées ou à handicap complexe. Il nous faut plus de temps et plus de moyens pour faire bien les choses, collectivement.

Quelle dirigeante serez-vous ?

J’aime le travail en équipe, je promeus le participatif, je souhaite redonner toute sa place au collectif, dans un esprit convivial. Je n’aimerais pas être seule dans mon bureau, je veux continuer à être proche et à l’écoute des équipes, des personnes accompagnées, des familles. Je serai une dirigeante militante, pour porter la cause des salariés et du secteur qui a besoin d’être soutenu.

Propos recueillis par Valérie Ravinet

Sur la photo : Olivia Lévrier, première femme dirigeante de l’Asei – Agir, soigner, éduquer, inclure. - Crédit : Hélène Ressayres-ToulÉco.