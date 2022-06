Olivia Lévrier, nouvelle directrice générale de l’ASEI

Olivia Lévrier est nommée au poste de directrice générale de l’Asei (Agir, soigner, éduquer, inclure), basée à Ramonville-Saint-Agne et présidée par Nadine Barbottin. L’association, née en 1950, accompagne chaque année 10.000 personnes en situation de handicap au sein de ses 106 établissements et services [1] présente sur trois grandes régions : l’Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine et l’Ile-de-France.

Diplômée de l’IEP de Grenoble et de l’École des hautes études en santé publique, Olivia Lévrier a notamment été directrice adjointe d’établissement hospitalier et directrice de soin au sein de l’ARS. Elle a rejoint l’Asei en 2018, où elle a occupé divers poste avant de succéder à Philippe Jourdy, en place depuis seize ans.