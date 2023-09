Pascal Castanet, ordre des experts-comptables d’Occitanie : « Le congrès 2023 pourrait battre tous les records »

Pascal Castanet, en tant que président régional de l’ordre des experts-comptables d’Occitanie, vous chapeautez l’organisation de ce 78e congrès qui prendra place du 27 au 29 septembre à Montpellier. Comment s’annonce-t-il ?

Exceptionnel ! Cela fait plus de quinze ans que l’événement n’avait pas eu lieu en Occitanie. L’objectif était de réunir 5000 participants et, à trois semaines de l’échéance, nous en sommes déjà à 6000 inscrits, plus d’un quart de l’effectif national. En Occitanie, où exercent près de 2000 experts-comptables, plus de la moitié feront le déplacement. C’est le plus gros congrès jamais organisé en province et nous allons probablement égaler voire dépasser le record national (6200 personnes). Record battu également pour le nombre de partenaires avec 275 participants : start-up, banques, prestataires informatiques ou encore éditeurs, tous les acteurs de l’écosystème des experts-comptables seront présents.

Quelles sont les grandes thématiques ?

Trois volets seront développés en profondeur : la facture électronique - le grand sujet du moment - mais aussi la data et la stratégie. La data représente un outil incroyable, clairement sous-utilisé. En exploitant les données qui nous sont accessibles, nous pouvons analyser des secteurs entiers, très rapidement, avec un maillage très fin. Par exemple, si je travaille avec un boulanger, je peux lui montrer comment il se situe par rapport à la concurrence, l’aider à choisir un lieu d’implantation... Au niveau national, ces études nous permettent aussi d’avoir un impact, comme lors de la crise des boulangers, où nous avons pu montrer au ministre que la politique déployée n’était pas la bonne. Quant à la stratégie, cela revient à penser le cabinet de demain : aujourd’hui, une grosse partie des honoraires provient de la saisie qui va disparaître mais, en parallèle, le conseil se développe. Tout un nouveau champ de missions s’ouvre à nous, notamment la data et la RSE. Nous aurons aussi l’occasion d’aborder pendant ces trois jours d’autres enjeux stratégiques tels que l’interprofessionnalité, la spécialisation, le recrutement...

Le ministère a annoncé cet été le report du lancement de la facture électronique, prévu au 1er juillet 2024, à une date encore non définie. Qu’en pensez-vous ?

Je trouve dommage que le calendrier ne se tienne pas, sans que l’on ne sache vraiment pourquoi. La facture électronique, il faut vraiment y aller ! C’est un gros investissement certes mais ses bénéfices seront très rapidement mesurables. Mon ressenti est que mes confrères y sont en grande majorité favorables : il y a des inquiétudes, oui, mais des réticences fortes ? Je ne le pense pas. Le recul d’autres pays comme l’Italie, où la facture électronique est déployée depuis 2020, nous aide aussi à appréhender sereinement ce changement.

Quel est le programme ?

Nous serons une cinquantaine à nous retrouver dès le mardi matin pour un tournoi de tennis à la Grande Motte, suivi de l’assemblée générale et d’un dîner entre élus de la profession et institutionnels de la région. Ensuite, les trois jours du congrès à proprement parler seront rythmés par des conférences, ateliers et rencontres, ainsi que deux séances plénières le mercredi 27 et le vendredi 29 à 14h, en présence de plusieurs ministres. Mercredi et jeudi soir, les soirées sont organisées respectivement par l’Ordre national et régional, avec des concerts, animations…

Plus que trois semaines. Vous êtes stressé ?

Non, pas vraiment, plutôt impatient ! Avec plus de 10.000 personnes au total, en comptant les partenaires et les conjoints, c’est une grosse machine à faire tourner mais elle est très bien huilée. On ne s’attendait pas à autant de monde, ce qui nous a créé quelques casse-têtes logistiques bien sûr mais ce sont de bons problèmes. En tant que président, c’est un événement unique avec une dimension économique importante, il nous sort de notre quotidien et nous permet de nouer des liens forts avec les acteurs locaux. Enfin, sur un plan plus personnel, je dois reconnaître que c’est assez exaltant… monter sur scène devant 5000 personnes, je ne fais pas ça tous les jours !

Propos recueillis par Marie-Dominique Lacour

Photo : Pascal Castanet. Crédits : Ordre des experts-comptables.