Pharmacie Lafayette. Un chiffre d’affaires en hausse au premier semestre

Le réseau toulousain Pharmacie Lafayette, qui veut se faire appeler Laf Santé, se porte bien. Il revendique un chiffre d’affaires de 515 millions d’euros au premier semestre (en progression de 17,3% par rapport à 2020). Vingt nouvelles officines ont rejoint le réseau, montant le nombre de pharmacies à 250. Quinze autres devrait suivre d’ici la fin de l’année.

Depuis 2005, le groupe est détenu par le fonds d’investissement Five Arrows Principal. Il a quatre enseignes : Pharmacie Lafayette, Parapharmacie Lafayette, Optique Lafayette et Médical Lafayette. Laf Santé revendique plus de 22 millions de clients-patients et aurait dépassé, en 2021, le seuil de 1,5 million de porteurs pour ses cartes de fidélité.