Philippe Chausson : « Il y a urgence sociale et les entreprises ont leur rôle à jouer »

Philippe Chausson, comment définiriez-vous « Le Cœur des Entreprises » ?

Le Cœur des Entreprises est un collectif d’entreprises qui impliquent leurs collaborateurs dans des actions de soutien des plus fragiles. Créé à la fin de 2021, il a pris la forme d’un fonds de dotation qui réunit une quinzaine d’ETI [1] phares de la région, et prochainement d’autres sociétés. Ces dernières mutualisent leurs moyens pour accompagner les associations dans la réalisation de projets au bénéfice des plus démunis. Nous voulons des entreprises locales, soucieuses du S de RSE, pour soutenir des projets locaux. Dans la pratique, une plateforme informatique, qui est en construction, permettra de faire le lien entre plusieurs associations sélectionnées (Emmaüs, le Secours Catholique, la Banque alimentaire, les Apprentis d’Auteuil, Lazare, Simon de Cyrène, l’Ordre de Malte, l’UCRM, etc.), les entreprises et leurs salariés. Les associations y proposeront des actions, les salariés pourront s’inscrire à ces actions et les entreprises pourront donner des jours de bénévolat. Les ETI membres se sont engagées à verser 15.000 euros par an au fonds, pendant trois ans. Ce financement permet dans un premier temps de rétribuer les deux permanents actuels du fonds et de commencer à soutenir certaines actions de mécénat d’entreprises.

Pouvez-vous nous donner des exemples d’actions déjà réalisées ?

À l’avenir, nous aimerions mobiliser des ressources humaines de soutien, pour assurer les maraudes, la distribution alimentaire ou l’accueil de démunis. Car ce sont surtout de bénévoles dont les associations ont besoin. En attendant d’être pleinement opérationnels dans ce sens, nous fournissons du matériel, un camion pour des maraudes à l’Ordre de Malte, des humidificateurs nécessaires à l’accueil de jour au Secours Catholique, des équipements informatiques à Emmaüs dans sa lutte contre la fracture numérique, ou des vélos aux Apprentis d’Auteuil. Mais l’idée est d’engager le personnel des entreprises, qui est, plus que jamais, en quête de sens dans son travail. Des opérations communes de soutien aux plus fragiles renforcent l’esprit d’équipe des collaborateurs et aident à se construire sur le plan personnel aussi.

À 70 ans, vous êtes aujourd’hui en retrait des opérations de Chausson Matériaux. Pourquoi vous engager dans ce projet ? Est-il le reflet de votre sensibilité chrétienne ?

La création du fonds est à l’initiative de Corinne d’Agrain, directrice générale de l’Irdi, que j’ai rencontrée. Elle m’a présenté le collectif lyonnais de mécénat d’entreprises, l’Entreprise des Possibles, en faveur des sans-abris, pour s’en inspirer à Toulouse. Comme j’ai une vraie volonté d’agir, j’ai accepté de prendre la présidence de ce mouvement. Je ne suis pas motivé par ma foi, je suis plutôt un pratiquant aléatoire, pourrait-on dire. Mais le fait est que 90 % des associations caritatives aujourd’hui sont d’obédience chrétienne. Quand on sait que l’UCRM traite 10.000 dossiers d’insertion par an à Toulouse, ou que les maisons Lazare de colocations solidaires entre jeunes actifs et sans-abris permettent de réinsérer 80 % de ces derniers, on ne peut pas rester inactif. Il y a une urgence sociale. Et les entreprises ont leur rôle à jouer. C’est le sens de l’histoire.

Propos recueillis par Isabelle Meijers

Sur la photo : Philippe Chausson, président du fonds de dotation, Le Coeur des Entreprises. Crédit photo : Rémy Gabalda-ToulÉco.