Pierre-André Durand, nouveau préfet d’Occitanie et de Haute-Garonne

Le préfet d’Occitanie et de Haute-Garonne Étienne Guyot quitte cette semaine son poste pour la préfecture de Nouvelle-Aquitaine. Arrivé à Toulouse en novembre 2018, il est remplacé par Pierre-André Durand, jusqu’ici préfet de Normandie. Né à Antibes dans les Alpes-Maritimes, ce dernier est notamment titulaire d’un DESS Administration des collectivités territoriales et sort de la promotion Gambetta de l’Ena. Préfet depuis 2008, il avait rejoint la Normandie en 2018.

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, a réagi au départ d’Étienne Guyot, saluant « un grand serviteur de l’État, profondément attaché à la France et à ses territoires ». Soulignant la « belle relation de travail et de confiance » entre eux, elle a mis en avant « son action et sa capacité de dialogue » sur de nombreux dossiers importants comme la LGV, l’autoroute Toulouse-Castres, le Plan Littoral 21... Un premier échange avec son successeur Pierre-André Durand est par ailleurs prévu dès lundi.