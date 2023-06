Pierre Fabre inaugure un centre d’innovation et de recherche en Chine

Le groupe pharmaceutique et dermo-cosmétique tarnais Pierre Fabre vient d’inaugurer son nouveau centre d’innovation et de recherche “Pierre Fabre China Innovation Center” à Shanghai. Pierre Fabre possède des centres équivalents en France et au Brésil. Le China Innovation Center viendra renforcer la présence du groupe et garantira le développement sur le marché cosmétique asiatique. La Chine est l’un des principaux contributeurs qui permettra selon Pierre Fabre « d’atteindre le milliard d’euros d’ici la fin de l’année ».

Pierre Fabre compte dans son portefeuille plusieurs franchises médicales et marques internationales comme Pierre Fabre Oncologie, Pierre Fabre Dermatologie, L’Eau Thermale Avène, Ducray, Klorane, René Furterer, etc. En 2022, Pierre Fabre aurait enregistré un chiffre d’affaires de 2,7 milliards d’euros, dont 69 % réalisés à l’international dans quelque 120 pays, et investi plus de 170 millions d’euros en recherche et développement. Implanté depuis toujours en région Occitanie, le groupe emploie près de 9600 collaborateurs dans le monde.