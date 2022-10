Pierre Fabre prend une participation chez Gennisium Pharma

Le groupe pharmaceutique et dermo-cosmétique tarnais Pierre Fabre prend une participation minoritaire, via sa filiale d’investissement dédiée Pierre Fabre Invest, dans le capital de Gennisium Pharma, localisée à Paris. Cette société est spécialisée dans les médicaments destinés aux nouveau-nés prématurés. Leur premier produit est une solution pour perfusion visant à traiter l’apnée du nouveau-né prématuré. Il a été approuvé en 2020 par l’Agence européenne du médicament (EMA) et par l’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) en 2021.

En 2021, le groupe Pierre Fabre a enregistré un chiffre d’affaires de 2,5 milliards d’euros, dont 66 % réalisés à l’international dans plus de 100 pays.