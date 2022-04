Les trophées de la e-santé 2022 vous attendent ! L’inscription est ouverte jusqu’au 2 mai 2022. Ouvert à toutes les parties prenantes de l’innovation en e-santé (entrepreneurs, chercheurs, patients, professionnels de santé, étudiants...) ayant développé un outil ou une application en matière de e-santé, les trophées de la e-santé ont pour objectif de favoriser les usages du numérique dans les systèmes de santé, du soin, de l’autonomie et du bien-être. Par « projet », il est entendu toute solution technologique ou de service, en cours d’étude ou ayant fait l’objet d’une mise sur le marché à partir de janvier 2020.

Les douze finalistes seront connus le 2 juin et pourront participer à la grande finale, le 28 juin 2022, à Castres. Le jury décernera les trophées dans sept catégories (big bata & IA ; professionnels de santé & soignants ; patients ; établissements de santé et médico-sociaux ; handicap ; autonomie & bien-être ; Covid-19) et quatre prix spéciaux (grand prix du jury ; trophée du business model ; trophée coup de cœur du jury ; trophée des internautes). Informations complémentaires et inscription : www.universite-esante.com/trophees-e-sante-2022

Les trophées de la e-santé, inscriptions ouvertes jusqu’au 2 mai.