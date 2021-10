Podcasts. La plateforme toulousaine Know Minut muscle son jeu

En bon sportif, Maxim Altenhoven, a toujours préféré occuper le terrain que de rester trop longtemps sur le banc de touche. À 15 ans, il quitte sa famille pour entrer au centre de formation d’un grand club de football. Il ne parviendra pas à s’imposer comme footballeur professionnel, mais arrivera à devenir le préparateur physique de grandes équipes sportives (TFC, Fédération Française de Rugby, Fenix Toulouse Handball notamment).

En 2017, il part au Canada pour continuer à se former. Là-bas, le podcast est en plein boom. L’idée germe de créer « une plateforme de contenus audios dédiés au développement personnel, à la performance et au bien-être ». Le vingtenaire juge le format « plus souple, moins contraignant » que la vidéo qu’il avait auparavant testée. Il se rapproche de développeurs et, deux ans plus tard, la plateforme Know Minut est lancée. Les premiers podcasteurs font partie de son réseau dans le monde du sport, puis le cercle s’est élargi. Aujourd’hui, on compte 228 chaînes de podcasts sur la plateforme. [1] Et quelques noms qui brillent, parmi les invités, comme Guy Novès, Djibril Cissé ou Bixente Lizarazu. Environ 1200 personnes au total sont intervenues dans les contenus audios publiés et 35.000 auditeurs sont membres de la plateforme.

Un nouveau modèle pour Know Minut

L’accès à la plateforme, gratuit, devient désormais payant (3.99 euros par mois). L’hébergement, lui, restera gratuit, mais les podcasts sont désormais soumis à un contrôle plus strict. En effet, le passage à l’abonnement implique une qualité renforcée. « Notre objectif est d’avoir une communauté de 150.000 abonnés d’ici 2025. Nous aimerions atteindre les 30.000 podcasts et les 2000 chaînes de podcasts. Nous souhaiterions avoir les meilleurs podcasteurs francophones dans de nombreux domaines (immobilier, finance, sophrologie, musculation, etc.) », explique Maxim Altenhoven. Pour en arriver là, le jeune entrepreneur de vingt-sept ans ne ménage pas sa peine. Il signe « des partenariats avec des grandes chaînes de salles de sport », va chercher des financements du côté de la BPI ou de l’agence de développement économique régionale Ad’Occ, prépare « le développement d’une partie e-commerce », où les créateurs pourront mettre en vente livres, séminaires en ligne et séances de coaching.

Les podcasteurs seront d’ailleurs rémunérés et bénéficieront « au minimum de 12,5% du chiffre d’affaires ». Un moyen « de concurrencer les grandes plateformes type Apple ou Spotify », avoue le dirigeant de Know Minut. Celui-ci vise « au maximum huit à dix salariés » et souhaite « faire appel pour le reste des besoins, à des prestataires externes ». Il croit dur comme fer en son projet et veut faire de Know Minut « la bibliothèque audio de référence sur le développement personnel ». Pour y arriver, il consacre énormément de temps à cette aventure professionnelle. Il y a « sacrifié quelques fêtes, amours ou amitiés ». Même s’il souhaite « un meilleur équilibre de vie aujourd’hui, » demeure en lui la mentalité du sportif de haut niveau. Se donner à fond sans perdre une minute.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Maxim Altenhoven, le créateur et dirigeant de Know Minut. Crédit : Know Minut.