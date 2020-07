Politique. Le Gersois Jean Castex nommé Premier ministre

La nouvelle est tombée peu après 12h30 ce vendredi 03 juillet. Emmanuel Macron a choisi Jean Castex (LR) pour succéder à Édouard Philippe (LR) comme Premier ministre, après la démission du maire du Havre. À 55 ans, le natif de Vic-Fezensac, dans le Gers, prend une nouvelle dimension, quelques mois à peine après avoir fait son apparition sur la scène nationale en devenant le Monsieur Déconfinement lors de la crise du Covid-19.

Il était réputé proche d’Édouard Philippe et était surnommé le « vice-Premier ministre » selon certaines rumeurs. Le changement voulu par Emmanuel Macron se ferait donc en douceur avec ce représentant de la droite dite sociale, bien qu’il ait soutenu François Fillon pour la présidence de l’UMP en 2012 et lors de la primaire de 2017.

Un élu de terrain et un technicien

Réélu maire de Prades (Pyrénées-Orientales) au premier tour en mars dernier, fonction qu’il occupe depuis 2008, Jean Castex est par ailleurs conseiller départemental des Pyrénées-Orientales. Il avait auparavant siégé au Conseil Régional du Languedoc-Roussillon. Un ancrage local qui cadre bien - tout comme son accent du Gers - avec la volonté affichée d’Emmanuel Macron de revenir à davantage de décentralisation.

Diplômé de l’Ena, l’élu local se double d’un technicien reconnu comme un grand serviteur de l’État. Ce haut-fonctionnaire, ancien secrétaire général adjoint de l’Élysée sous Nicolas Sarkozy, a en effet exercé plusieurs fonctions importantes dans son parcours, dont celle de directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins entre 2004 et 2006, avant de devenir directeur de cabinet du ministre de la Santé Xavier Bertrand. C’est à cette période que les hôpitaux sont entrés dans une phase de rationalisation des coûts et d’objectifs... En 2017, il avait par ailleurs été nommé délégué interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Une expérience qui lui confère une très bonne connaissance du fonctionnement des ministères.

L’Occitanie entre au gouvernement

Jean Castex sera donc chargé d’incarner le changement de cap annoncé par le président de la République ces derniers jours. Avec cette nomination, l’Occitanie fait son entrée au gouvernement alors que la région ne comptait jusqu’alors aucun représentant au sein de l’équipe d’Édouard Philippe. « Cela faisait longtemps que l’Occitanie n’avait pas eu de Premier ministre et c’est un motif de fierté », remarque ainsi le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc sur son « ami depuis de nombreuses années ». À ses yeux, cet « homme du terroir a le profil idéal pour apaiser la relation entre l’État et les territoires ».

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, a fait part dans un communiqué de sa « haute estime » pour Jean Castex, lui souhaitant pleine réussite dans ses missions et assurant être prête à travailler avec lui dans un partenariat constructif. « C’est un homme de qualité, un grand serviteur de l’Etat, un haut fonctionnaire compétent et un élu local reconnu (...) Nous avons encore très récemment échangé sur des projets locaux. J’espère, compte tenu de ses expériences, que les territoires seront mieux pris en compte. Nous en avons particulièrement besoin, dans le contexte de crise que nous connaissons et qui nécessite la mobilisation de tous. »

S’il avoue « ne pas trop le connaître », le député LREM de Haute-Garonne Mikael Nogal estime qu’Emmanuel Macron avait « besoin d’une bon connaisseur de l’État, d’une personne qui maîtrise tous les rouages pour accélérer sur beaucoup de sujets, notamment la transition écologique et décentralisation ». Malgré son profil similaire à Édouard Philippe - LR et énarque - Jean Castex est selon lui « la bonne personne pour accompagner cette nouvelle période ».

Paul Périé

Sur la photo : Jean Castex est élu maire de Prades (Pyrénées Orientales) depuis 2008. Crédits : Photo officielle municipalité de Prades.