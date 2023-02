Port de Sète : Saipol investit 60 millions d’euros pour développer la production de biocarburants

« Ce programme d’investissements a pour enjeux de moderniser le site afin de diversifier le sourcing de matières premières et fiabiliser la production pour nos clients », explique Yann Meyer, directeur du site industriel Saipol de Sète. « Nous voulons faire de Sète la plus grande unité industrielle mondiale en mesure de transformer à la fois le colza [1], et la graine Nuseed Carinata. » Pour cela, ce spécialiste de la transformation des graines oléagineuses (colza et tournesol) en tourteaux pour l’alimentation des élevages et en huiles végétales pour la production des biocarburants investit 60 millions d’euros sur trois ans sur le site Sétois, où il emploie 94 de ses 600 salariés.

La Nuseed Carinata est une matière première certifiée à faible teneur en carbone développée par Nuseed, semencier international et fournisseur de solutions végétales durables pour cultivateurs, industriels et agriculteurs. « Saipol veut s’engager pour accompagner les besoins croissants du marché des carburants durables pour l’aéronautique notamment. Le programme Nuseed Carinata est la première des solutions à laquelle nous participons », ajoute Christophe Beaunoir, directeur général de Saipol. Le semencier a conclu un accord stratégique avec BP en 2022 pour accélérer l’adoption de la graine par le marché. « Saipol soutient cet accord en consacrant une partie de sa capacité de transformation à Nuseed Carinata », précise Christophe Beaunoir.

Deux tranches de travaux prévues

Une première tranche de 30 millions d’euros est prévue pour « le démantèlement d’installations non utilisées, la rénovation d’une partie des installations (le bassin de récupération des eaux et l’atelier d’extraction), et l’amélioration des infrastructures d’accueil pour le personnel et les sous-traitants », explique Yann Mayer. L’actuelle usine d’extraction [2] sera démantelée cette année. Une nouvelle usine d’extraction sera en parallèle construite à l’emplacement de l’actuel bassin de récupération des eaux d’incendies, qui sera déplacé en dehors du site. La fin des travaux est prévue en 2024.

Débutera en 2024 ou 2025 une seconde tranche de travaux pour optimiser la production et diversifier l’offre d’énergies produites sur le site pour la transition énergétique. « Les montants des investissements de cette seconde tranche sont encore à l’étude et devraient être fixés d’ici la fin de l’année », indique Christophe Beaunoir.

En attendant que la modernisation du site de Sète soit opérationnelle pour la transformation de la graine, Saipol traitera dès février les premiers lots de graines Nuseed Carinata sur son site de Grand-Couronne, près de Rouen. Saipol possède trois autres sites en France, au Mériot (10), à Lezoux (63) et Bassens (33). L’entreprise appartient au groupe Avril, quatrième groupe agro-industriel français, qui réalise 3,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2021.

Sarah Nguyen Cao Khuong

Sur la photo : Le port de Sète. Crédit : DR.