Deux nouveaux lauréats haut-garonnais pour l’appel à projets « Première Usine »

Lancé en 2022, l’appel à projets « Première Usine » de France 2030 est destiné aux start-up et aux PME innovantes porteuses d’un projet à vocation industrielle dans des filières stratégiques ou d’intérêt prioritaire (chimie, spatial, robotique, électronique et agroalimentaire). En Occitanie, les projets Hycco BPP Pilote de Hycco (Toulouse) et Saturne de Comat Aerospace (Flourens) font partie des huit lauréats de la troisième relève.

Ces nouveaux projets seront soutenus à hauteur de 35 millions d’euros pour financer leurs premières implantations industrielles, permettant un total de 811 millions d’euros d’investissements productifs. Ils viennent s’ajouter aux trente-et-un projets lauréats des relèves précédentes, dont cinq se trouvent en Occitanie : Leeds de Erems (Flourens), GST Demo de Green Spot Technologies (Toulouse), TXZ de Ampère (Montpellier), GéoFarm de Futura Gaïa Technologie (Rodilhan) et Mic Seatie de Microphyt (Baillargues).

Opéré pour le compte de l’État par Bpifrance, l’appel à projets « Première Usine » est ouvert jusqu’au 15 décembre 2026. Trois relèves intermédiaires auront lieu chaque année en avril, septembre et décembre. Pour 2023, la dernière relève est le 12 décembre 2023.

Consulter le cahier des charges sur le site de Bpifrance.