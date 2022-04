Présidentielle. L’Occitanie choisit Le Pen et Macron : la réaction des leaders politiques

Il ne faut pas toujours croire les fables. La "tortue sagace" Mélenchon n’aura pas dépassé (de peu) les deux lièvres devant elle. À nouveau, comme en 2017, ils seront face à face : Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont qualifiés pour le second tour de la présidentielle. Au niveau national, le président sortant est à 27,60 % des votes exprimés. La candidate du rassemblent national rassemble 23 % des suffrages. À l’échelle régionale, l’ordre est inversé : Marine Le Pen réalise un score de 26,10 % et Emmanuel Macron 23,30 %.

Vincent Terrail-Novès, maire de Balma et tête de liste LREM aux dernières régionales en Occitanie, est satisfait de ces bons résultats mais, avec un second tour inévitable à l’horizon, il ne cède pas au triomphalisme et tire des leçons de ce premier suffrage : « C’est une satisfaction, nous avons fait quatre points de plus qu’en 2017, avec une participation meilleure qu’attendue. Mais il faut être prudent car il existe deux blocs puissants à l’extrême droite et à l’extrême gauche. Il faudra se poser des questions pour mieux prendre en compte les avis de ce peuple qui ne se sent pas représenté et a protesté à travers ce vote. Il faudra sans doute aussi introduire une part de proportionnelle. C’est peut-être un remède à tenter pour que les gens se sentent mieux pris en compte. Il faudra aussi rechercher davantage de coalition au parlement. »

Il appelle à rester vigilant face à l’adversaire d’Emmanuel Macron : « L’extrême droite est toujours là. Elle est encore plus dangereuse. Elle est plus dédiabolisée du fait de Monsieur Zemmour, qui a rendu Madame Le Pen plus humaine », analyse l’édile.

« Le vieux débat droite – gauche est bel et bien terminé ! » Au Rassemblement National, Julien Leonardelli ne cache pas son enthousiasme après le score record de Marine Le Pen. La candidate rassemble près d’un quart des votes au niveau national, avec des percées locales inédites. Le conseiller régional et délégué départemental du RN31 se réjouit que « plus de 70 % des Français montrent aujourd’hui leur refus de continuer la présidence actuelle » et annonce que le pouvoir d’achat et l’immigration resteront les thèmes principaux de l’entre-deux tours.

Mélenchon troisième, Zemmour au dessus des 5 %

En Occitanie, l’Union Populaire atteint un score de 20,76 % (22,20 % au niveau national). Face à ce bon score, un mélange d’amertume et de combativité anime Myriam Martin, soutien de Jean-Luc Melenchon et ex-tête de liste Occitanie Populaire (LFI et NPA) aux dernières élections régionales : « On y était presque, il y a beaucoup de déception mais on est très heureux tout de même de faire un meilleur résultat qu’en 2017. Je suis très fière de tous ceux qui se sont mobilisés de façon extraordinaire ces derniers mois et ces dernières semaines avec de nombreuses personnes qui nous ont soutenus, dans les quartiers populaires notamment. Il y avait un espoir à gauche que l’on n’avait pas vu depuis quarante ans. » estime l’insoumise, qui se déjà tourne vers les prochaines échéances électorales. « L’objectif, ce sont les législatives. Il faut transformer l’essai. Il faut un groupe qui soit le plus important possible. On en appelle à l’unité de tous ceux qui pensent qu’il faut un autre chemin pour notre pays que l’ultralibéralisme et l’extrême droite. On se tourne vers les militants communistes et écologistes. Aujourd’hui, il faut construire ensemble une alternative et il faut commencer à le faire à l’Assemblée nationale. » Pas de consigne de vote chez LFI mais Jean-Luc Mélenchon l’a martelé, « il ne faut pas donner une seule voix à Marine Le Pen » au second tour.

De son côté, Éric Zemmour obtient, en Occitanie (8 %), un score légèrement plus haut qu’au niveau national (7,20 %). Le maire de Moissac Romain Lopez, soutien du leader de Reconquête, a appelé comme son candidat à voter pour la candidate du Rassemblement National, dont il est issu, au second tour : « La victoire des patriotes attachés à la souveraineté de la France est possible en soutenant la candidature de Marine Le Pen », affirme t-il sur son compte Twitter.

La très mauvaise soirée des partis traditionnels et des écologistes

Douche froide pour Les Républicains, dont la candidate pointe à 4,80 % au niveau national et à seulement 3,92 % en Occitanie. Aurélien Pradié, tête de liste LR aux élections régionales, ne veut pas accabler Valérie Pécresse pour son score : « Ce soir, je veux lui dire merci. Chacun portera sur notre candidate le jugement qu’il veut, mais personne ne peut lui retirer son courage, sa force et sa détermination. J’ai été fier de rester fidèle à nos valeurs et à ma famille politique. La fidélité fait le respect », déclare avec un peu de lyrisme le député de la 1re circonscription du Lot sur Twitter. Sa candidate a appelé à voter pour le président sortant.

Chez les socialistes, c’est la consternation. Après le score d’Anne Hidalgo historiquement bas (1,7 % au niveau national et entre 2 et 3 % dans la région), le premier secrétaire du PS31 Sébastien Vincini ne cache pas sa désolation. « Nous avons toujours eu un ancrage territorial puissant et un soutien fort des collectivités. Les prochaines élections législatives seront décisives pour savoir si le PS peut survivre à cette catastrophe ou s’il est temps de bâtir autre chose. Mais, dans tous les cas, nous n’avons d’autre choix aujourd’hui que de penser collectif, qu’il s’agisse d’un nouveau parti, d’un pacte ou d’alliances. »

« Immense déception » également pour Christine Arrighi, candidate d’EELV en Occitanie aux prochaines législatives. Yannick Jadot réalise au niveau national 4,70 % et atteint 3,92 % dans la région. « Le message n’est pas passé. À nous de le faire entendre en juin car l’enjeu climatique et la justice sociale seront prégnants dans les débats des prochaines années », assure-t-elle. Les écologistes appellent à faire barrage à l’extrême-droite au second tour, à l’instar de la présidente de Région Carole Delga (PS), qui encourage à voter pour Emmanuel Macron : « Durant cinq ans, je me suis opposée à sa politique. Mais quand la République est en danger, aucune faiblesse n’est admise. »

Marie-Dominique Lacour et Matthias Hardoy

Sur la photo : Durant les deux prochaines semaines, il ne restera que deux affiches, celles des deux candidats présents au second tour. Crédit : Rémy Gabalda-ToulÉco.