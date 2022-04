Présidentielle : participation en baisse en Occitanie à 17 heures

Sans grande surprise, la participation au deuxième tour de l’élection présidentielle affiche un taux historiquement bas, avec seulement 63,64 % des votants à 17 heures en Haute-Garonne, selon la préfecture. Pour rappel, et à la même heure, ce taux était de 67,28 % au deuxième tour de l’élection de 2017 et de 76,9 % à celle de 2012.

En Région Occitanie, la mobilisation a été plus forte en Aveyron et en Lozère (70,51 % chacun), ainsi que dans le Gers (69,39 %). En revanche, les électeurs ont boudé les urnes dans l’Hérault (à peine 59,96 % de votants à 17 heures) et dans le Gard (62,56 %).

En France, le taux de participation à 17 heures n’a pas dépassé les 63,23 %. Soit 2 points de moins qu’en 2017.