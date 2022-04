Présidentielle. Les résultats définitifs à Toulouse et Montpellier

À la différence des résultats nationaux, Jean-Luc Mélenchon est arrivé en première place au premier tour dans les deux grande métropoles d’Occitanie. Il a réalisé un score de 40,73 % à Montpellier et de 36,95 % à Toulouse.

Dans la Ville rose, il est suivi par Emmanuel Macron à 26,39 % et, plus loin, Marine Le Pen à 9,55 %. Dans la capitale de l’Hérault, le président sortant obtient 22,45 % des voix et la candidate du Rassemblent National 12,43 %. La participation a atteint 72,45 % à Montpellier et de 77,37 % à Toulouse.