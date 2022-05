Élections législatives 2022 : les commissaires aux comptes font entendre leurs voix

« Cette année, nous voulons peser dans les débats. » Laure Mulin, présidente de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes (CRCC), porte haut et fort la voix de la profession. En adressant leurs recommandations aux candidats des élections législatives, les commissaires aux comptes de Toulouse souhaitent apporter leur soutien au développement et à la bonne santé du tissu économique. Autre objectif : faire valoir leur mission.

Laure Mulin explique : « Les commissaires aux comptes auditent et conseillent les entreprises et organismes publics. Ils certifient la fiabilité et la transparence de leurs informations financières. Pour les grosses structures, c’est une obligation légale. Les plus petites peuvent également nous solliciter à tout moment. Je sais que, pour certains dirigeants, notre action peut sembler superflue, voire pire, inquiétante… Pourtant, l’appui d’un commissaire aux comptes peut s’avérer très utile à une PME pour faire valoir sa bonne santé financière auprès de ses investisseurs, fournisseurs ou partenaires. Ou encore pour détecter et corriger un éventuel dysfonctionnement au plus tôt. »

De par sa fonction, la Compagnie s’implique naturellement auprès des magistrats et des organismes professionnels comme les CCI, la CPME ou le Medef. Elle vise désormais à s’investir plus activement auprès des sénateurs et députés pour participer à l’évolution de la législation.

Des propositions tangibles

La profession a ainsi décliné une série de préconisations très concrètes, que la CRCC Toulouse adapte au territoire et au souhait des acteurs locaux. La présidente veut mettre l’accent sur la RSE : harmoniser les dispositifs – qui pâtissent d’une superposition de règles françaises et européennes -, alléger le cadre légal pour les PME et inclure les associations dans les derniers développements. Sur un autre sujet, dans son optique de transparence des financements, la CRCC propose aussi de favoriser les circuits courts : réduire les intermédiaires que sont les fonds de pension en fléchant l’épargne des particuliers vers le capital des entreprises.

Un autre axe de développement est déjà en phase d’expérimentation au niveau national et appuyé par la CRCC : généraliser l’obligation légale de certification des comptes dans le secteur public. La mesure cible les collectivités territoriales, notamment celles qui ont des enjeux financiers importants. D’ici à deux ans, la Région Occitanie, le Conseil départemental 31 ou encore la Mairie de Toulouse devraient se trouver dans l’obligation de garantir la transparence de leurs financements. « Un panel de vingt-cinq entités locales, dont Toulouse Métropole, est en test jusqu’en 2023 », explique Laure Mulin.

La présidente espère que le message sera entendu. « Les élections présidentielles se sont focalisées sur les problématiques des particuliers, comme le pouvoir d’achat ou les retraites. Je pense que l’économie en général, et nos propositions en particulier, trouveront un plus grand écho aux législatives, qui s’inscrivent dans une dimension locale : chaque futur député doit et va s’intéresser aux moyens de faire évoluer positivement son territoire de façon durable, ce qui passe forcément par la bonne santé des entreprises. Nous irons au-devant des candidats pour leur proposer des rencontres. »

Marie-Dominique Lacour

Sur la photo : Laure Mulin, présidente de la CRCC Toulouse. Crédits : Valentine Chapuis-ToulÉco.