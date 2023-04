Projet de biomasse à Toulouse : le syndrome du « pas près de chez moi »

En octobre 2021 le conseil de Toulouse Métropole approuve l’installation d’une chaufferie biomasse (alimentée principalement par des déchets de bois et un complément au gaz), sur le skate-park de l’avenue Ernest-Renan à Toulouse, pour chauffer le futur quartier de Grand Matabiau. Quelques mois plus tard, le projet est finalement déplacé boulevard d’Atlanta, sur une plus grande parcelle et parce que, selon les élus, il y a moins de riverains à proximité, donc moins de nuisances. Voilà ce qui s’appelle déplacer le problème.

Entre temps, des Minimes à Borderouge, de Croix-Daurade aux Izards, les habitants des quartiers concernés de près ou de loin se sont fédérés au sein du collectif Toulouse Chauffe et tous s’opposent à ce projet. Ils dénoncent une opération de « green washing » pour un équipement qui serait en réalité très polluant. « Nous sommes solidaires les uns des autres », se réjouit Roger Kestellot, qui habite Croix-Daurade. « À l’époque, nous avons soutenu les habitants des Minimes et aujourd’hui ils sont avec nous contre ce projet qui en plus ne nous concerne même pas directement, mais dont nous subirons tous les inconvénients. Une fois de plus, les citoyens ne sont pas informés, on est dans un déni de démocratie, il est impossible d’accepter !

« Pas des éco-terroristes »

Céline Lacroix, membre de Toulouse Chauffe, se souvient quant à elle « d’une réunion publique très désagréable, et presque organisée en catimini ». « Nous n’avons obtenu aucune information sur les risques de pollution et les nuisances pour les riverains. Toutes nos inquiétudes sur la pollution due aux poussières de bois ont été balayées d’un revers de la main, or on sait qu’il s’agit aujourd’hui de la deuxième cause de cancer professionnel après la poussière d’amiante. Sans parler des sept allers-retours quotidiens de camions trente-huit tonnes pour amener le bois », fulmine la jeune femme.

Depuis, le projet s’est précisé. « La cession du terrain à Atlanta a été votée le 9 novembre dernier, et l’appel d’offres est en cours, pour désigner le délégataire de service public », raconte Roger Keestelot. « Mais nous, nous voulons continuer à dialoguer et à mobiliser les gens, car nous savons que cela peut changer la donne. D’ailleurs, à ce jour, notre pétition en ligne a recueilli 1600 signatures. Même motivation pour Céline Lacroix : « Pas question de faire des actions violentes qui nous qualifieraient d’éco-terroristes. On voudrait que le projet soit suspendu et repris à zéro car, à ce stade, on ne parle plus d’une chaufferie biomasse mais d’un vaste réseau de chaleur au nord de Toulouse. »

Béatrice Girard

Sur la photo : Les membres du collectif Toulouse Chauffe boulevard d’Atlanta. Crédit : DR.