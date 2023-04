Du Lot au Tarn, la défiance des citoyens face aux projets des industriels

La construction par le groupe pétrolier TotalEnergies d’un parc solaire au nord de Tour-de-Faure, un village lotois de 400 habitants situé au coeur du Parc naturel régional des Causses du Quercy, ne ravit pas Marie Cordié Levy. Cette docteure en histoire de la photographie retraitée a fondé le Collectif environnemental Lot-Célé (CELC) et lancé une pétition pour protester contre l’installation de cette centrale photovoltaïque de 44.300 panneaux. Elle s’étendra sur une surface de 19,15 hectares pour produire 23.625 mégawattheures (MWh) d’électricité par an.

« Nous essayons d’empêcher le saccage environnemental que va engendrer la construction de la méga-centrale de TotalEnergies, qui passe en force, sans prévenir la population », tonne Marie Cordié Levy, installée à Nougayrac, un lieu-dit entre les vallées du Célé et du Lot. « On n’est pas contre le photovoltaïque », relativise cette adversaire qui prône « le solaire vertueux ». Le raccordement de cette centrale au réseau électrique national, situé à Cajarc, par dix-huit kilomètres de lignes enfouies dans le sol est une autre source d’inquiétude. « Le long de cette tranchée, les propriétaires des parcelles de terre ont été contactés par des promoteurs photovoltaïques. À terme, ce parc sera énorme. On parle de plus de 200 hectares. Mais bien sûr, Total n’en a pas parlé », craint Antoine Drion, cofondateur du CELC.

Si le groupe pétrolier ne s’exprime pas, la mairie de Tour-de-Faure, favorable au projet, tente de désamorcer la polémique, assurant que TotalEnergies s’est plié au cahier des charges imposé par la collectivité et les cinq propriétaires de parcelles concernés par la centrale. Après deux ans de négociation, les dimensions du parc solaire ont été réduites, par exemple. Mesure insuffisante clament les opposants.

Dans le Tarn, Danone à la source de la contestation

Direction Murat-sur-Vèbre dans le Tarn, au pied du roc de Montalet, qui culmine à 1259 mètres. C’est là, au lieu-dit la Baraque des Fournials que Danone dirige depuis mars 2022 un forage de reconnaissance de la nappe souterraine alimentant la source privée Narulle. Car le groupe alimentaire entend étendre sa zone de captage en eau minérale naturelle pour son usine d’embouteillage, sur la commune de La Salvetat-sur-Agout, dans l’Hérault, au-delà du périmètre actuel de quatre-vingts kilomètres carrés, sur lequel sont répartis dix forages en activité. Sous quarante mètres de gneiss, cette roche métamorphique spécifique à ce massif, des litres d’eau sont pompés pour étudier ses caractéristiques qui pourraient être proches de celles de La Salvetat. Danone y voit une opportunité pour développer l’activité de son usine qui en 2021 a embouteillé 180 millions de litres d’eau de source avec l’aide de quatre-vingts salariés.

Mais certains habitants, réunis dans le collectif de défense de l’eau de Montalet, ne veulent pas en entendre parler. « On n’est pas contre le forage à la condition que cette eau soit réutilisée. Or, dans ce cas précis, c’est un usage pour faire du pognon. On veut de l’eau, pas des euros », s’emporte sous le couvert de l’anonymat une éleveuse de brebis. « On veut conserver l’eau du pays au pays. Elle n’est pas à vendre. Car on craint que nos vaches n’aient plus rien à manger dans trente ans », ajoute un éleveur d’ovins et de bovins, qui précise que si le collectif est en sommeil en raison de la période de mise bas des animaux, il devrait reprendre du service. Probablement lorsque cette campagne d’études sera terminée en mars.

Audrey Sommazi

Sur la photo : Une pancarte hostile au projet de Danone dans le Tarn.

Crédits : DR