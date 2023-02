Digital 113, cluster des entreprises numériques d’Occitanie, organise le 14 mars prochain une conférence en ligne sur « les données météo dans le cadre de projets de Data Sciences ou d’Intelligence artificielle (IA) ».

Avec le réchauffement climatique, les conditions météorologiques vont influer de plus en plus sur nos activités personnelles, professionnelles et économiques. L’utilisation des données météo, partiellement libres d’accès, semble pour les entreprises « un levier prometteur pour anticiper ces effets » (attente consommateur, ressources inoccupées, rupture de stock…). Ce webinaire donnera des pistes de réflexion sur le sujet.

Programme complet et inscriptions en ligne.

Webinaire sur l’utilisation des données météo. Mardi 14 mars 2023, de midi à 13h30, en ligne.