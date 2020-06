Rail. La première des nouvelles rames Régiolis livrée au Conseil régional Occitanie

Jeudi 18 juin, en gare de Toulouse-Matabiau, Jean-Luc Gibelin, vice-président de la Région Occitanie en charge des mobilités et des infrastructures de transport, et Philippe Bru, directeur régional SNCF Voyageurs Occitanie, ont présenté à la presse la première des dixè-huit nouvelles rames Régiolis commandées à Alstom. « Inscrites dans la convention négociée avec SNCF pour la période 2018-2025, l’augmentation des dessertes ferroviaires fait partie des priorités de la Région pour les trains du quotidien en Occitanie », indique le Conseil régional. Cet engagement se traduit cette année par soixante-douze trains supplémentaires, soit 11% de plus qu’en 2019, et 37.000 places supplémentaires d’ici fin 2020.

Les dix-huit rames commandées (onze en version électrique et sept en version bimode) représentent une enveloppe de 130 millions d"euros.

Cette commande porte le parc de Régiolis en Occitanie à cinquante-et-une rames, auxquelles s’ajoutent les trois rames spécifiques pour la desserte de la ligne des Cévennes mises en service début 2020.