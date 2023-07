Réchauffement climatique, à l’étang de Thau : « On dispose de leviers pour s’adapter »

D’autres producteurs sont concernés et ont identifié une piste d’amélioration de leur outil de production. Déjà, dans les années 2000, Florent Tarbouriech, le patron de la maison que son père a fondée en 1962, avait pointé les marées comme différence majeure avec l’Atlantique. Il avait alors décidé d’imposer à ses huîtres deux mises à l’air libre par jour dans les derniers mois de culture. La technique de culture propre au bassin de Thau permet ce genre d’expérience : les huîtres sont collées une à une sur des cordes immergées. Il suffit donc de remonter la corde pour « exonder » les huîtres, soit les sortir de l’eau.

Cette solution a fait des émules. Insuffler de l’air aux tables recouvertes de naissains (jeunes huîtres à l’état larvaire ou embryonnaire) issus d’écloseries installées en Atlantique (bassin d’Arcachon et Charente-Maritime) avant d’être élevés en suspension dans la lagune de Thau, lutter contre la prédation des daurades et l’élimination de la captation d’algues est également l’objectif de Patrick Bouchet. L’ostréiculteur installé dans un mas à Marseillan, qui travaillait autrefois dans l’immobilier et auprès des pompiers de Paris, a mis au point une technique innovante appelée Exondex.

« L’exondation apporte de l’amélioration au milieu, en séchant les algues. De plus, cette technique rend les coquillages plus robustes, en freinant leur croissance et en améliorant leur taux de chair », argumente l’ostréiculteur. Avec sa méthode, les huîtres sont collées, non plus sur une corde, mais sur une toile de 150 centimètres sur 60. Cette toile est ensuite pliée en deux puis immergée dans l’eau. À l’aide d’une perche mobile, une partie de la toile est remontée à la surface. « Je voulais arriver à des résultats mais avec peu de moyens. Alors je suis parti de l’existant, explique-t-il. La nature est pleine de ressources et il faut l’accompagner. » Si les premiers tests datent de 2013, les brevets ont été déposés en 2014 et 2015 (l’un sur le collage à plat, l’autre sur le pliage) avant une mise en service en 2019.

Des gestes pour la nature

Mathieu Rouzières, ostréiculteur de 38 ans, installé à Loupian, voit dans l"exondation un autre avantage : cette technique réduit de 95 % ses déchets. « Les végétaux et les animaux, comme les moules, sont éliminés. Ce qui signifie que leur ramassage par la Coved (Collectes valorisation énergie déchets) pour les transformer est moins fréquent. Qui dit moins de camions, dit moins de dioxyde de carbone », se félicite cet ancien militaire, qui en 2018 a lancé un programme de modernisation de l’entreprise familiale en plusieurs étapes pour un montant global de 120.000 euros.

« On dispose de leviers pour se moderniser et s’adapter. Mon objectif est de croître pour augmenter les rendements et baisser la pénibilité du travail tout en réduisant l’impact sur l’environnement », ajoute Mathieu Rouzières, qui organise des sorties dans la lagune, en plongée sous-marine, pour sensibiliser des groupes d’une trentaine de personnes à la biodiversité. Sa voisine, Nelly Galtier, dissimule son inquiétude derrière un large sourire. « On va droit dans le mur si on n’agit pas. L’été dernier, nous avons perdu nos moules car il faisait très chaud. Et nous avons pris la décision de de ne pas relancer cette activité, trop sensible à la chaleur », se souvient cette professionnelle de 39 ans, dénouant les noeuds de son filet qui protège sa production de coquillages de la daurade prédatrice.

Mais, à la tête d’une petite exploitation familiale de trois personnes, fondée par son père, Nelly Galtier est limitée dans ses agissements faute de trésorerie suffisante pour financer des investissements. Et ce n’est pas la seule contrainte. « Je ne peux pas lancer un élevage en pleine mer. Ce n’est pas possible pour moi par peur de l’eau. Et il faut de la force physique. Marin en mer ou sur la lagune, ce n’est pas la même chose. Mais, comme citoyenne je peux agir, en faisant attention à la nature et à la pollution. »

Autre idée développée par le Cépralmar, le centre d’étude pour la promotion des activités lagunaires et maritimes : enrayer la mortalité des huîtres, captées sur la façade Atlantique, lorsque la température de l’eau est élevée dans le bassin de Thau. Cette structure, logée dans les anciens locaux de la chambre de commerce et d’industrie à Sète, prône la technique de captage naturel à l’aide de collecteurs. Des coupelles ou des tubes sont placés sous les tables afin que la jeune huître se fixe. « Nous avons pu mesurer moins de mortalité à l’aide de ce procédé car les huîtres sont plus résistantes », observe Camille Grosjean, chargée de mission conchyliculture au Cepralmal, qui précise qu’une dizaine d’ostréiculteurs se sont emparés de cette technique.

Audrey Sommazi

Sur les photos : Nelly Galtier, ostréicultrice/ Mathieu Rouzières, ostréiculteur/ Camille Grosjean, chargée de mission conchyliculture au Cepralmal.

Crédit : Rémy Gabalda - ToulÉco.