Réchauffement climatique à l’étang de Thau : « La filière n’a pas encore pris la mesure du problème »

Dans le cadre du Développement local par les acteurs locaux (DLAL) du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) doté d’un budget global de 3 millions d’euros, la mise en oeuvre de stratégies de développement local pour faire face au changement climatique est l’un des trois défis à relever jusqu’en 2027. « Deux appels à manifestation d’intérêt (AMI) ont été lancés, l’un sur la valorisation du produit, l’autre sur la gestion des déchets », annonce Béatrice Pary, animatrice de ce programme européen. Des critères sont cependant à remplir. « Il s’agit de projet privé avec un impact plus large, aux résultats publics, prévient-elle. Et, on privilégie les porteurs de projet collectif. »

Si élus et professionnels de la filière conchylicole, activité essentielle pour le littoral d’Occitanie avec sept grands bassins de production et 490 entreprises regroupées autour de l’étang de Thau et de la lagune de Leucate, sont à l’unisson face aux conséquences du changement climatique, force est de constater que ce n’est pas le cas pour les ostréiculteurs.

Comme l’atteste Fabrice Pernet de l’Ifremer. « Il faut trouver des mesures d’adaptation tout en baissant les émissions de gaz à effet de serre. Même si la filière est consciente du problème, elle n’en a pas encore pris la mesure. Elle fait le dos rond et gère les affaires courantes. »

« Nous avons d’autres soucis dans l’immédiat et je ne vois pas comment la main de l’homme peut intervenir. Pour l’instant, tout va bien. Les gens consomment nos huîtres », se satisfait un producteur, installé à Marseillan. « Moi, il me reste dix ans avant de partir en retraite », souffle un concurrent peu préoccupé par l’environnement. Un autre producteur indique, sans ambiguïté, ne pas agir. « Pour l’instant, il n’y a pas d’innovation et il fallait s’y prendre plus tôt », critique un quatrième ostréiculteur interrogé.

Audrey Sommazi

À suivre...

Sur la photo : En 2021, 7300 tonnes d’huitres ont été produites sur le littoral méditerranéen et 3700 tonnes de moules.

Crédit : Rémy Gabalda - ToulÉco.