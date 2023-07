Étang de Thau : « On va droit dans le mur si on n’agit pas »

D’un côté la Méditerranée, de l’autre l’étang de Thau. Au milieu, le lido, cette bande de sable qui relie Sète à Marseillan, frontière naturelle entre l’eau douce et l’eau salée. En ce début du mois d’avril, l’air marin souffle et le soleil inonde, déjà, l’alignement des tables ostréicoles, auxquelles sont suspendues les cordes d’huîtres baignant dans l’eau. Entre Bouzigues et Loupian, deux ports dont la renommée et l’économie sont très dépendantes de la production et de la vente de coquillages, la départementale D613 serpente entre les mas conchylicoles disséminés autour de la lagune. Les petits restaurants jouent des coudes pour attirer touristes débarqués en bus et autres gastronomes.

Mais, derrière l’image de carte postale de cette mer intérieure de 7000 hectares dans laquelle les eaux salées et douces font de ce lieu un élevage d’huîtres et de coquillages depuis l’Antiquité, se cache une autre réalité : la lagune est particulièrement vulnérable au réchauffement climatique. Le constat est sans appel. Selon les relevés de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer), les anomalies de températures dans l’eau deviennent systématiques : + 0,1 à + 0,2 °C au début des années 1990, + 0,8 à + 1 °C aujourd’hui. Et les précipitations diminuent depuis 2005 : entre 100 et 200 millimètres de moins par an. « Ces facteurs provoquent un changement sans précédent et le défi est de taille pour ce secteur », alerte Fabrice Pernet, chercheur en écologie et physiologie des organismes marins à l’Ifremer. Et cela ne risque pas de s’arranger.

« En 2050, la température moyenne de l’air va augmenter de 1,5 °C. Elle sera combinée à une acidification de l’eau de mer. Cette dernière sera, une partie de l’année, corrosive et favorisera, en conséquence, la dissolution des coquilles d’huîtres et de moules », prévient Fabrice Pernet, également préoccupé par la salinité de la lagune qui atteint 40 milligrammes de sel pour 1000 litres d’eau.

Élus en ordre de marche

Autre phénomène que rencontrent les conchyliculteurs : la malaïgue, « mauvaises eaux » en occitan. En raison de la conjonction de l’absence de vent et de chaleurs caniculaires, les eaux se colorent en blanc, signe d’une propagation d’algues. La malaïgue entraîne une chute du taux d’oxygène dans l’eau et la propagation de sulfures par des bactéries. Conséquence ? Les huîtres sont décimées. L’été 2018 fut particulièrement meurtrier pour les coquillages de Thau puisque 2700 tonnes d’huîtres et 1200 tonnes de moules ont été asphyxiées. Si cette anoxie estivale n’est pas forcément imputable au changement climatique, elle risque cependant de se multiplier dans les prochaines années, craignent les acteurs du secteur.

Face au dérèglement climatique et à ses impacts, le département de l’Hérault, Sète Agglopôle et le Comité régional de conchyliculture de Méditerranée (CRCM) notamment ont signé un contrat de filière régionale pour la période 2021-2023. Le premier à l’échelle de la France, dans lequel figure en bonne place la volonté de mener des actions pour adapter les outils de production et améliorer l’impact de la production conchylicole sur l’environnement. « On a une grosse faiblesse en matière de valorisation et de promotion de nos produits. On ne s’est jamais donné les moyens. Or, nous avons d’importants défis à relever », explique Patrice Lafont, président du CRCM. Si la concertation des professionnels a été menée, le contrat de filière entre dans sa phase opérationnelle.

Le CRCM n’est pas seul à s’emparer du sujet. Le Syndicat mixte du bassin de Thau a mis en place un réseau d’observation lagunaire chargé de diagnostiquer l’état de santé de la lagune. Et, pour prévenir l’apparition de contamination microbiologique et de malaïgues, dix stations de mesures haute fréquence ont été déployées dans l’étang en mars 2021, avec l’appui de l’entreprise Bioceanor. À l’aide de capteurs, la température, la salinité et l’oxygène dissous (en surface et au-dessus du sédiment) ont été mesurés et les informations collectées ont été ensuite mises à disposition des professionnels via un portail web. (...)

Audrey Sommazi

À suivre...

Sur la photo : Le bassin de Thau assure à lui tout seul 15 % de la production française d’huîtres.



Crédit : Rémy Gabalda - ToulÉco.