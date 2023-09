Recherche. Une équipe toulousaine révolutionne la fabrication du silicone

Fin 2022, l’association UFC-Que Choisir lançait une alerte sur les moules en silicone, notamment utilisées en pâtisserie, comme potentiellement dangereux pour la santé. En effet, ils libéreraient, « à très haute température, des composants vers le gâteau », contaminant « les aliments avec parfois des substances particulièrement nocives ». Sur vingt-neuf moules commercialisés, l’association en épinglait vingt-trois, jugés peu sûrs. C’est donc une petite révolution qu’initie l’équipe de chercheurs du laboratoire hétérochimie fondamentale et appliquée du CNRS - Université Paul Sabatier en publiant sa découverte ce lundi 1er septembre dans la revue Science : elle vient de mettre au point un procédé permettant de synthétiser des silicones de manière plus propre et plus écologique.

Des silicones propres et écologiques

Les polysiloxanes, nom scientifique des silicones, possèdent des propriétés exceptionnelles et sont donc utilisés dans de nombreux domaines, du cosmétique à l’aérospatial. Néanmoins, lors de leur synthèse, peuvent se former des oligosiloxanes cycliques, de petites molécules dont certaines sont classées toxiques pour l’environnement et suspectées comme pouvant être des perturbateurs endocriniens. « Jusqu’à présent, la fabrication de produits silicones s’accompagnait systématiquement de la formation de 10 à 15 % de cycliques, qu’on élimine dans un second temps, par évaporation », explique le chercheur José-Antoine Baceiredo. « Si on ne prend pas soin de les éliminer, ces molécules sont toxiques pour la santé et présentent un risque pour l’environnement en s’évacuant dans les eaux usées. Notre méthode permet de faire la synthèse sans impureté, pour fabriquer directement un produit très propre. »

En route vers les applications industrielles

Ce projet de recherche a été déposé auprès de l’Agence nationale de la recherche (ANR) en 2019, conjointement avec le département de chimie de l’Université autonome de Barcelone et les chercheurs des sites de production lyonnais du groupe international Elkem Silicones. « Nous avons obtenu un financement de près de 500.000 euros pour mettre au point de nouveaux catalyseurs et synthétiser des silicones de très haute pureté, sans émission de molécules toxiques ». Aujourd’hui, le brevet est déposé. Les industriels peuvent s’emparer de cette découverte pour valoriser ses applications, dans tous les domaines. À suivre donc.

Valérie Ravinet

Sur la photo : José Antoine Baceceiredo est directeur de recherche émérite CNRS au Laboratoire Hétérochimie fondamentale et appliquée de l’Université Toulouse III Paul Sabatier - Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco.