Recrutements : opération séduction des travaux publics à Montpellier

Casque de réalité virtuelle, simulateur de conducteurs d’engins, imprimantes 3D... Opération séduction, ce 14 février, des travaux publics, à destination de quelque 1250 collégiens et lycéens et 150 demandeurs d’emploi, à l’occasion de la première édition du Pop-up [1] « Métiers des Travaux publics », à la Halle Tropisme à Montpellier. Le projet est porté par la Fédération régionale des travaux publics (FRTP) Occitanie, présidée par Olivier Giorgiucci, alors que les difficultés de recrutements s’accentuent dans le BTP. Il s’agit donc de parler aux jeunes, en utilisant leurs propres codes.

Le lieu était organisé en trois espaces, a pu constater ToulÉco : un espace de démonstrations à l’extérieur, et deux salles à l’intérieur, l’une regroupant les stands des centres de formations et la seconde ceux des entreprises de la filière (Eiffage, Sogea, Eurovia...). 95 exposants, répartis sur quarante stands, ont occupé les lieux. Un job dating a par ailleurs été organisé en fin de journée.

5000 postes à pourvoir en Occitanie

Pourquoi ce pop-up, maintenant ? « Nos entreprises cherchent à recruter ! Et nous avons beaucoup de travaux devant nous en Occitanie et à Montpellier, avec notamment le chantier de la cinquième ligne de tramway », déclare Olivier Giorgiucci, aux côtés de Julie Frêche, vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole déléguée au Transport et aux mobilités actives, et Maria-Alice Pele, vice-présidente de la Région Occitanie déléguée à la Politique de la ville.

« Tous ces métiers de l’ombre [2] permettent de tendre vers les objectifs de décarbonation du 21e siècle », déclare Julie Frêche. En termes de mobilités, leurs réalisations permettent notamment de se déplacer de façon moins polluante, sachant que 82 % des gaz à effets de serre sont la conséquence directe du trafic automobile. »

À l’extérieur, les jeunes et demandeurs d’emploi ont eu la possibilité de monter à bord des machines. À travers son centre d’apprentissage dédié, l’Institut de formation des travaux publics (IFTP), la FRTP Occitanie forme chaque année plus de 350 apprentis dans les métiers des travaux publics, en partenariat avec douze centres de formation répartis dans la région. « D’ici à 2028, 5000 postes dans les travaux publics sont à pourvoir en Occitanie, dont 1000 dans le département de l’Hérault », a insisté Olivier Giorgiucci. Parmi les compétences recherchées : constructeurs de voiries, canalisateurs, ingénieurs, techniciens de maintenance....

La FRTP Occitanie fédère 2000 entreprises, soit 30.000 salariés. Elle œuvre entre autres sur les canalisations, les routes, les réseaux électriques, le génie civil et le terrassement.

Hubert Vialatte

Sur la photo : Présentation d’engins de chantier à Julie Frêche, vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole déléguée au Transport et aux mobilités actives. Crédit : A. Cazalet - DR.