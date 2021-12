Région Occitanie. Un budget 2022 marqué par la crise et centré sur la transition énergétique

La crise sanitaire a eu un impact important dans nos vies, mais aussi sur le budget de la Région Occitanie. « Nous avons investi 800 millions d’euros supplémentaires par rapport à l’avant- crise. Ces investissements étaient absolument nécessaires pour préserver l’emploi dans notre région », estime la présidente Carole Delga. Celle-ci se réjouit que « l’endettement de l’Occitanie soit au-dessous de la moyenne des autres régions alors que nous somme dans les premiers en matière d’investissement ». Stéphane Bérard, rapporteur du budget, donne une piste d’explication avec « la maîtrise des dépenses de fonctionnement à 0,7 % ». La Région maintiendrait ainsi ses capacités de désendettement (7,3 ans), un chiffre en deçà de la moyenne des régions françaises (7,8 ans). La capacité d’autofinancement de l’Occitanie aurait augmenté de 8,5 % pour atteindre les 55 %. La présidente veut que sa région « revienne aux 70 % d’autofinancement d’avant-crise. »

L’amélioration au niveau financier s’expliquerait par le rebond de la consommation en 2021, qui a permis aux recettes liées à la TVA d’augmenter de 5,3 %. Une mauvaise nouvelle toutefois côté finances avec la baisse de dotations de l’État qui se poursuit en 2022 (-15 %).

Pour l’année prochaine, le budget total de la Région s’établit à 3,75 milliards d’euros dont 2,2 milliards dédiés au Pacte Vert, la feuille de route régionale en ce qui concerne la transition énergétique (avec notamment l’objectif ambitieux du « 100 % d’énergie renouvelable d’ici à 2050 »). Les principaux postes budgétaires sont les transports et les infrastructures (900 millions d’euros dont 775 millions pour le Pacte Vert) ; l’économie, l’emploi et la formation professionnelle (544 millions d’euros dont 450 millions d’euros pour le Pacte Vert) ; mer et infrastructures portuaires (140 millions d’euros) et le Plan nature et parcs naturels (138 millions d’euros dans le cadre du Pacte Vert).

Transition énergétique et culture mises en valeur

95,4 millions d’euros seront consacrés à la question écologique par la Région en 2022. 44,5 millions pour l’énergie, l’air et le climat, avec notamment les premières grandes opérations du Plan Hydrogène Vert. À noter, sur la question environnementale, l’apport du Fonds européen de développement régional (Feder) avec 23,6 millions d’euros de crédits. D’autres sujets ont également été mis en avant lors de la conférence de la presse régionale, à l’image de la santé, qui reste au cœur de l’actualité avec la crise du Covid. 1,25 million d’euros va par exemple être consacré l’an prochain au recrutement, d’ici fin 2022, d’une quarantaine de médecins, infirmiers, sages-femmes dans le cadre du déploiement de maisons de santé.

Enfin, la culture est mise à l’honneur à travers la présence de Claire Fita, vice-présidente d’Occitanie chargée de la Culture pour tous, du patrimoine et des langues régionales lors de la conférence de presse de présentation du budget 2022. Le budget culturel s’élève à 67 millions d’euros, dont notamment 16,2 millions d’euros pour le spectacle vivant, 5 millions pour les équipements des structures du spectacle vivant et 4,7 millions d’euros pour la création audiovisuelle. De nombreux projets culturels sont par ailleurs en développement. La Région mise notamment sur le soutien « à un nouveau cycle obligatoire d’enseignement de la pratique artistique lors du premier cycle scolaire » (école maternelle). Des appels à projets sont annoncés sur la question de « l’oralité », notion qui va « guider la politique culturelle » de ce second mandat Delga : radios itinérantes, créations sonores et projets autour des langues régionales devraient recevoir de l’aide pour arriver jusqu’aux oreilles des Occitans.

Sur la photo : Carole Delga présidente de la Région Occitanie (archive). Crédits : Rémy Gabalda-ToulÉco.