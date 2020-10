En Occitanie, un fonds de solidarité pour venir en aide aux Libanais

Suite aux explosions survenues cet été dans le port de Beyrouth, la Région Occitanie exprime sa solidarité avec le Liban et crée un fonds de solidarité dédié. Il permet notamment de soutenir plusieurs associations et structures d’Occitanie dans leurs actions [1]. La Région dédie une enveloppe globale de 30.000 euros à l’ensemble de ces opérations.

Autre opération du conseil régional : « des écoles pour Beyrouth ». L’objectif de ce dispositif est d’envoyer sur place et d’installer environ 600 m² de préfabriqués équipés en tables et chaises. Destinés à l’accueil des élèves libanais et du personnel pédagogique, ils permettront ainsi à une école de poursuivre l’année scolaire dans de meilleures conditions.

« Les explosions dévastatrices qui se sont produites cet été ont laissé des milliers de personnes sans-abri, de nombreuses infrastructures et commerces ont été détruits. Ce drame vient s’ajouter à la crise sanitaire et politique que traverse le pays, c’est pourquoi j’ai souhaité que la Région se mobilise afin de venir en aide au peuple libanais », a déclaré sa présidente Carole Delga.