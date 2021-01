Régionales 2021 : Jalil Benabdillah, président de Leader Occitanie, rejoint la liste de Carole Delga

Un choix qui résonne comme « un déchirement », confie Jalil Benabdillah, joint le 29 janvier par ToulÉco. L’entrepreneur alésien, patron de SD Tech, vient de démissionner de ses mandats électifs à la Ville d’Alès et Alès Agglomération, dont il était le 2e vice-président en charge du Développement économique et des relations internationales, pour rejoindre la future liste de Carole Delga, actuelle présidente de la Région Occitanie, en vue de la bataille régionale à venir.

Pourquoi quitter des collectivités dirigées par des élus LR (Max Roustan à la Ville d’Alès, Christophe Rivenq à Alès Agglomération), pour rejoindre une liste menée par une élue PS ? « Je ne suis pas un homme de parti. Je suis juste un chef d’entreprise, acteur économique au niveau régional depuis plus de 20 ans », répond le président de Leader Occitanie, association regroupant quelque 200 entreprises en croissance et innovantes.

Il revendique une amitié avec Carole Delga, ce dont ToulÉco a été le témoin lors du gala des 10 ans de Leader Occitanie, en novembre 2019, dans le site montpelliérain de l’Hôtel de Région. Ce soir-là, l’élue avait multiplié, lors de son discours, les bons mots. Comme celui-ci : « LeadeR veut créer une grappe en Chine ? C’est vrai que la mesure, la pondération, la timidité et la réserve de la culture chinoise conviennent tout à fait à Jalil Benabdillah ! », avait-elle souri, ironisant sur le côté extraverti hyper-communicant de l’entrepreneur. L’intéressé dit partager avec elle « des valeurs humanistes » et apprécier « son projet et son travail, par exemple dans les énergies renouvelables ». Tous deux ont par ailleurs participé ensemble à plusieurs voyages d’affaires de la Région Occitanie, au Maroc, au Japon à deux reprises…

« Carole Delga m’a proposé, pas Christophe Rivenq »

Autre point qui a pesé dans la décision de Jalil Benabdillah : « Carole Delga m’a proposé de rejoindre sa liste. Pas Christophe Rivenq. » Dans un communiqué commun laconique de sept lignes, Christophe Rivenq, Max Roustan et Jalil Benabdillah ont entériné la situation, le 28 janvier. L’exécutif régional n’a pour autant pas demandé à Benabdillah de démissionner de ses mandats en cours. « Carole Delga considère que mes délégations alésiennes étaient compatibles. Mais mon président à Alès, Christophe Rivenq, va l’affronter lors des régionales (pour l’instant prévues pour juin, NDLR). Je souhaite être ‘clean’, ne pas gêner le travail de la majorité en place à Alès, ni la collectivité qui m’est chère », détaille celui qui vit et travaille à Alès, avec sa femme franco-slovaque et ses trois enfants.

Le président de Leader Occitanie affirme ne pas avoir négocié de position sur la liste, ni de portefeuille en cas de victoire. « J’accepterai la responsabilité que Carole Delga me confie, quelle qu’elle soit. Je n’ai pas d’exigence. » Employant une métaphore sportive : « Qu’on me mette en défense, au milieu ou en attaque, je jouerai du mieux que je peux. Mais l’équipe de Carole Delga, et elle-même, connaissent parfaitement les profils de celles et ceux qui seront sur leur liste ! »

L’histoire de cet infatigable voyageur, originaire de Casablanca, incarne aussi une intégration républicaine réussie. Ce qui peut être utile, face à un Rassemblement national très élevé en Occitanie Est (en 2015, Louis Aliot était arrivé juste devant Carole Delga au 2e tour dans l’ex-Languedoc-Roussillon, NDLR). Arrivé en France lors de l’hiver 1985 pour suivre des études supérieures de mathématiques dans le froid auvergnat de Clermont-Ferrand (« il faisait jusqu’à – 20 degrés ! », revit-il), ce citoyen du monde, âgé de 54 ans et parlant 4 langues, a ainsi gravi tous les échelons.

Jalil Benabdillah, diplômé de l’IMT Mines Alès, a créé SD Tech en 1999, avec son ami de lycée Aziz Aït Amer. La PME, qui emploie 50 salariés, est spécialisée dans l’innovation autour des poudres fines (micronisation, traitement à façon, analyse et caractérisation).

Hubert Vialatte

Sur la photo : Jalil Benabdillah, président de Leader Occitanie, a décidé de quitter ses mandats à Alès pour se consacrer à la campagne des régionales. Crédit : DR.