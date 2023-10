Congrès international de la RSE : « Les données extra-financières sont essentielles »

Rémi Demersseman, quelles sont les thématiques et les spécificités de cette deuxième édition du congrès international de la RSE ?

Parmi les grands sujets techniques, nous allons parler notamment de l’intelligence artificielle mais aussi des réglementations européennes sur les données extra-financières [1], qui sont encore discutées actuellement. Comme grande nouveauté, il y aura la présentation du grand livre de la RSE, fruit du travail mené lors du premier congrès. Vingt-trois auteurs y ont participé. L’ouvrage, qui paraîtra aux éditions Dunod, est coordonné par le Professeur Stéphane Trébucq, président du conseil scientifique de notre Fondation Oïkos, et moi-même. Un nouvel outil sera également présenté, Nom de Code RSE, deuxième étape de notre atelier Fresque de la RSE montré l’an passé. Montée par un collectif venu d’Aix-en-Provence, cette initiative permet à une structure d’envisager d’aller plus loin encore dans son processus de changement RSE. C’est l’équivalent de l’Atelier deux tonnes qui permet d’approfondir les sujets traités dans une fresque pour le climat.

Comment limiter l’impact environnemental d’un congrès international ?

Nous incitons tout d’abord les congressistes qui viennent de loin à intervenir en distanciel. Vingt-quatre ateliers sur soixante-quinze se tiendront via le digital. Un atelier sera en direct de Cité de la RSE de Bordeaux, qui vient d’ouvrir dans un écosystème d’entreprises nommé Locomotiv’. Dans les années qui viennent, nous voulons qu’il y ait de plus en plus de métropoles de France et du monde qui soient en direct, connectées à nous pour cet événement.

Le grand public peut-il accéder au congrès ?

Oui, tout le monde peut venir au congrès. Il faut savoir que l’accès aux conférences est payant mais l’accès aux exposants présents à la Cité de la RSE est gratuit. Un dîner de gala aura lieu au Novotel Compans-Caffarelli le mercredi soir pour faire se rencontrer scientifiques, experts et citoyens intéressés par les sujets abordés lors de notre événement. Des dizaines d’ateliers ludiques type fresque pour le climat (fresque pour la biodiversité, fresque sur les limites planétaires, etc.) seront proposés au fil des trois journées. Il y aura aussi des déjeuners-débats. Le jeudi, par exemple, on s’intéressera à la manière dont la RSE bouscule les entreprises avec des représentants du Medef, du mouvement d’entrepreneurs Impact France et de l’Union régionale des Scop (société coopérative et participative).

Propos recueillis par Matthias Hardoy

Sur la photo : Rémi Demersseman, président de la fondation Oïkos pour la RSE. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco. // Image du Congrès de la RSE de l’année dernière. Crédit : Fondation Oïkos pour la RSE.