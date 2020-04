Rémy Daudigny : « L’Occitanie, une région dynamique en matière de cybersécurité »

Rémy Daudigny, vous êtes le nouveau délégué territorial de l’Anssi en Occitanie. Quel est le rôle de cette agence ?

L’Anssi, c’est l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information. Elle est un service du Premier ministre, rattachée au secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN). Elle a pour bénéficiaires trois cercles particuliers : les administrations, les opérateurs d’importance vitale (OIV) et les opérateurs de service essentiels (OSE). Nous avons plusieurs missions avec tout d’abord un rôle de défense des systèmes d’information. L’Anssi est une sorte de cyber pompier qui va résoudre les problèmes de sécurité et remettre les systèmes sur pied si besoin. Notre deuxième mission, c’est de faire de la prévention, afin d’éviter que les attaques informatiques n’aboutissent. Enfin, nous faisons de l’information et de la sensibilisation afin d’élever le niveau de connaissance en cybersécurité des différents publics en France. Par exemple, nous publions un grand nombre de guides à destination du grand public ou d’experts techniques et nous participons à des colloques ou à des séminaires comme les prochaines rencontres cybersécurité d’Occitanie.

Comment l’Anssi vient-elle en soutien des acteurs en région ?

Depuis 2015, l’Agence a mis en place un système de coordination territoriale avec des délégués en région qui ont notamment pour mission de faire le relais auprès des structures de sécurité économique pilotées par les préfets de région. Le but est d’apporter la même cohérence sur l’ensemble du territoire national en matière de cybersécurité. Tous les délégués territoriaux se rencontrent à Paris, une fois par semaine pour faire le point, unifier le propos, et partager les différentes initiatives qui fonctionnent dans les territoires.

L’Anssi reste au service des territoires, en aidant les collectivités territoriales sur la cybersécurité. Par exemple, nous collaborons avec Ad’Occ, l’Agence de développement économique de la région Occitanie pour valoriser via son portail Cyber’Occ l’offre de services en cybersécurité à destination des TPE et des PME. Nous avons aussi édité un nouveau guide de la sécurité à l’attention des collectivités territoriales, et qui a été présenté lors du dernier Forum FIC de Lille.

Quelles sont les spécificités de la région Occitanie en la matière ?

C’est une belle région, mais c’est aussi une grande région avec beaucoup de départements qui sont à des stades de maturité divers en matière de cybersécurité. Et puis on va y trouver des pôles techniques très pointus de par leurs activités : aéronautique, santé, spatiale. De plus, c’est une région qui attire beaucoup de monde et qui dispose d’un terreau émergent d’artisans, de TPE et de PME qui sont parfois démunis en cas de risques cyber. Donc, il faut accompagner tous les acteurs de l’économie.

C’est une région avec beaucoup d’industrie sensibles. L’espionnage fait-il partie des cybermenaces en Occitanie ?

Clairement. Il faut savoir que l’espionnage est la menace la plus traitée par l’Anssi. 2019 a connu le développement des attaques par rebond : une menace informatique dont le mode opératoire vise spécifiquement les prestataires de services et les bureaux d’étude à des fins d’espionnage. La presse s’en est fait l’écho en 2019 avec le cas d’Airbus dans notre région, mais c’est le cas pour un nombre croissant d’entreprises. Le cyberespionnage est de plus en plus perfectionné parce que les enjeux sont considérables et lucratifs. Les mafias se rendent compte que la R&D française est très active et c’est pour cela qu’elle est la cible de pirates. On imagine des mafias dans des pays lointains, mais très souvent, le pirate, c’est le concurrent d’en face, de l’autre côté de la rue, qui a facilement accès à des outils packagés et efficaces et qu’il utilise à ses propres fins pour récupérer des informations de son concurrent. Heureusement, des solutions existent pour protéger les entreprises, les écoles et les laboratoires de recherche contre ces attaques, et les services de l’État comme l’Anssi sont présents en local pour les prodiguer.

Propos recueillis par M.V.

