Désignée « Ville européenne du vin » en février 2023 par le réseau Recevin, Toulouse sera son hôte ce jeudi 26 octobre. Ses membres seront reçus au Capitole à 19h, Salle Gervais. Le maire Jean-Luc Moudenc passera officiellement le relais à Mario Kordic, maire de Mostar en Bosnie-Herzégovine, qui succèdera à la Ville rose en devenant Ville européenne du vin 2024. Le lendemain, les membres du réseau Recevin participeront au premier "European Wine Day" à Toulouse, avec trois tables rondes autour de l’adaptation au changement climatique, de la dimension culturelle du vin dans nos sociétés et de l’évolution des marchés mondial et européen.

Fondé en 2009, le réseau Recevin rassemble près de 800 villes européennes dans douze pays (Allemagne, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Espagne, France, Grèce, Hongrie, Italie, Portugal, Serbie et Slovénie). Il vise à favoriser les échanges et partenariats entre les villes liées aux grands vignobles européens et porter leur parole auprès des institutions européennes.