Le Comité régional du tourisme et des loisirs d’Occitanie (CRTL) organise, les 5 et 6 novembre 2020, Convergences 2021, deux journées de rencontres à l’attention des professionnels du tourisme de la région. Cet événement, 100% numérique, abordera les enjeux d’un tourisme en transition et évoquera les clientèles touristiques d’Occitanie et leurs attentes.

Le CRTL en profitera pour partager sa vision stratégique ainsi que ses plans d’actions pour 2021 avec l’ensemble des acteurs du tourisme régional. Plus d’informations et inscriptions sur le site pro de Tourisme Occitanie.