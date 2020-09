Reprise des salons au Parc des expositions d’Albi

Le week-end dernier, le Parc des expositions d’Albi a rouvert ses portes afin d’accueillir deux manifestations très différentes : le Salon Antiquités Brocante, BD & livres anciens et le salon Albi Geek Celebration. Plus de 4000 entrées ont été comptabilisées du vendredi au dimanche sur la totalité des deux salons, soit plus qu’en 2018 et 2019.

130 entreprises ont travaillé au Parc des expositions ce week-end. Coronavirus oblige, moins de 1000 personnes ont été accueillies en instantané. Dix personnes ont été affectées à la surveillance des gestes barrières et du nettoyage régulier du site.