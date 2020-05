Reprise du trafic domestique à l’aéroport Toulouse-Blagnac

L’aéroport de Toulouse-Blagnac reprend son activité en juin, avec huit destinations au départ de la Ville rose. Ainsi, Nice, Lyon, Caen, Ajaccio, Bastia, Strasbourg et Lorient seront à nouveau desservis, et Paris sera encore plus accessible qu’en mai. Trois compagnies aériennes feront en effet leur retour à l’aéroport, s’ajoutant à Air France qui avait maintenu sa présence ces deux derniers mois.

Dans le détail, Air France proposera quatre vols par jour pour Paris-CDG avec une augmentation progressive des fréquences jusqu’à six vols quotidiens (à partir du 1er juin), et trois vols hebdomadaires (à partir du 8 juin) pour Lyon. APG Airlines assurera à partir du 3 juin cinq vols hebdomadaires pour Lorient.

EasyJet, à partir du 15 juin, proposera un vol quotidien pour Paris-CDG et deux vols hebdomadaires pour Nice. Enfin Volotea assurera à partir du 19 juin deux vols hebdomadaires pour Caen, un vol hebdomadaire vers Ajaccio, Bastia, Nice et Strasbourg.