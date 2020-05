Restauration. La chaine toulousaine Tutti Pizza fait un premier bilan de la crise

Tutti Pizza, qui se revendique comme réseau numéro 1 de pizzas à livrer et à emporter en Occitanie, indique que pour continuer son activité pendant le confinement, elle a massivement investi dans l’hygiène et la sécurité : environ 30.000 euros (soit 300 euros par franchisés environ, et 6500 euros de la part du siège). L’enseigne, qui compte quatre-vingt-cinq points de vente, communique sur « une perte maîtrisée du chiffre d’affaires » avec une baisse de 25 % sur l’ensemble du réseau.

« Cette baisse est liée à la fréquentation, au nombre de points de vente ouverts et à la réduction des plages d’ouverture (cinq jours au lieu de sept, ouverture uniquement le soir pour certains) ». « À Toulouse intramuros, sur neuf enseignes (hors distributeurs), huit étaient en activité et on observe une baisse d’activité d’environ 45%, due à une grande désertion de la ville » font savoir ses dirigeants. L a livraison via des plateformes - notamment Uber Eats - connaît un élan notable avec une part de 17% du chiffre d’affaires global, et jusqu’à 20% pour certains sites.

À noter que sur la semaine du déconfinement, le chiffre d’affaires global « a fait un bond de 28% et atteint même +6% par rapport à la même période en 2019 » confirme la direction dans un communiqué.