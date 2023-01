Romain Grotto, Naka Conseil : « Les entreprises ont besoin que leurs partenaires partagent la même vision »

Naka Conseil est une jeune pousse. Comment est-elle née ?

En juillet 2020, en plein Covid, j’ai quitté le cabinet où j’avais fait mes armes et dans lequel j’étais associé. Deux collaborateurs m’ont suivi, qui partageaient ma vision. Immédiatement, nous avons démarré avec des locaux de 180 m2 à Aucamville. Cela peut sembler très ambitieux… mais je pensais déjà à demain : deux ans plus tard, Naka Conseil réalise 1,2 million d’euros de chiffre d’affaires, compte 350 clients et une vingtaine de salariés pour les accompagner.

Quelle est votre vision ?

Je voulais m’affranchir, en partie, des codes traditionnalistes du métier tout en gardant la même rigueur : ici, pas de collaborateurs mais des « consultants », qui travaillent au sein d’une « agence globale » et pas d’un cabinet. Notre service est sur mesure. Chaque nouveau client suit un parcours personnalisé au cours duquel nous analysons ses objectifs et problématiques, financières comme humaines, pour détecter ses stratégies parmi une dizaine de cas définis en amont. Nous leur proposons systématiquement des rendez-vous trimestriels.

Visiblement, le modèle fonctionne. Qu’attendent de vous les dirigeants d’entreprises ?

Je vous donne un exemple : récemment, une grande chaîne de restaurants (12 millions d’euros de chiffre d’affaires) nous a sollicités. Elle n’avait pas de métriques pour suivre son activité au quotidien. Notre service de datavisualisation a étudié l’ensemble de ses données financières et extra-financières. Cette analyse a permis de détecter six indicateurs pertinents, comme le suivi de sa masse salariale par rapport à l’affluence journalière, que nous transmettrons à ce client via un tableau de bord mensuel détaillé, de manière automatisée.

Je crois qu’une structure plus ambitieuse encore se profile… ?

Oui, à horizon fin 2023. Je cherche une architecture capable d’accueillir Naka et ses partenaires, un plateau d’environ 500 m2 en centre-ville de Toulouse. Ce lieu deviendrait une constellation d’entreprises où chacun aurait son espace, doublé d’un incubateur pour nos clients qui souhaiteront s’y installer pour faciliter ou accélérer leurs démarches. Je suis parti de deux constats. D’une part, nos clients viennent chercher chez Naka notre expertise métier tout autant que notre « écosystème » : avocats, notaires, financeurs, experts en communication ou en marketing avec lesquels nous travaillons, car ils ont besoin d’avoir des partenaires qui se connaissent et partagent la même vision. D’autre part, peu de structures existantes sont encadrées directement par des professionnels du chiffre et du droit.

2023 ne sera pas de tout repos. D’autres projets en tête ?

Toujours dans cette logique d’interprofessionnalité, une nouvelle association est sur le point de naître. Nommée Origo, elle aura pour but de se retrouver entre professionnels - comptables, notaires, avocats... - autour d’événements qualitatifs et festifs. Dans ce cadre, nous étudions la possibilité de lancer en novembre prochain les premiers « opens de la création-reprise d’entreprise ». Ils prendront la forme d’un salon sur deux jours, avec une soirée, idéalement dans un lieu atypique, et seront dédiés aux porteurs de projets entrepreneuriaux. En parallèle, d’autres activités s’organisent via le BNI Influence, dont je suis l’initiateur.

Propos recueillis par Marie-Dominique Lacour

Sur la photo, Romain Grotto. Crédits Fred Amaroli - Digital Gate