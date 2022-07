Un délai supplémentaire pour finaliser le projet de reprise de l’ex-fonderie Sam

La Région et la Communauté des communes de Decazeville ont demandé aux mandataires financiers de prolonger de trois mois, jusqu’au 30 septembre, le protocole pour l’immobilisation des machines et la sécurisation du site de l’ex-Sam, la fonderie aveyronnaise liquidée en novembre dernier. Cette demande s’inscrit ainsi dans la perspective d’une éventuelle reprise du site par le groupe MH Industries.

« Le travail engagé avec MH Industries, en lien avec l’État, la Communauté des communes de Decazeville, Renault et les mandataires financiers avance », indique Carole Delga, la présidente de la région Occitanie. « Nous avons tenu plusieurs réunions de travail mais le calendrier envisagé initialement doit être allongé pour permettre de déposer une offre cohérente et solide. Certains éléments, reçus tardivement, nécessitent un délai complémentaire d’analyse par MH Industries et les services de la Région. C’est pourquoi j’ai demandé un allongement du protocole jusque fin septembre, lorsque les mandataires financiers sont, eux, favorables à un délai supplémentaire d’un mois, jusqu’au 31 juillet. »

De son côté, le principal intéressé par la reprise de l’ancienne fonderie, Matthieu Hède, regrette que « les discussions n’avancent plus ». « Depuis trois mois, il n’y a plus de son et d’image. On sent que les politiques sont moins impliqués dans le projet », déplore le dirigeant du groupe familial MH Industries. « Leur agenda politique prime sur le reste. Et, cela nous pose un véritable problème dans l’avancement du dossier et dans les négociations avec les administrateurs », poursuit-il, affirmant que l’étude de faisabilité concernant la reprise devrait être rendue en septembre.

A.S.