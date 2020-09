Le salon Seniors Occitanie et le forum Midi Eco Silver auront bien lieu le jeudi 15 octobre au centre des Congrès Pierre Baudis de Toulouse de 9h à 18 h.

À travers ateliers et animations, le salon Seniors Occitanie a pour but d’accompagner et d’aider les seniors et leurs proches dans divers aspects de leur quotidien (patrimoine, retraite, bien-être, aide à la personne...). Le Forum Midi Eco Silver est lui un lieu de débats et de rencontres pour les professionnels de ces secteurs en Occitanie.

Distanciation sociale et crise sanitaire oblige, il y aura un peu moins d’exposants en 2020 (une soixantaine contre 90 l’an passé). Le port du masque est bien entendu obligatoire pour tous les exposants et visiteurs du Salon. ToulÉco est partenaire de l’événement.