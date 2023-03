Salon de l’Agriculture. L’Occitanie à l’honneur au concours de la création agroalimentaire bio

Le palmarès du concours national de la création agroalimentaire bio a rendu un palmarès 100 % occitan au salon de l’Agriculture. Le premier prix a été décerné à François Isambert (La Truitelle) qui transforme de petites truites des Pyrénées dans l’Aude. Deuxième prix pour Nicolas Estrade (Granolets), agriculteur au sein d’une ferme collective produisant des boissons végétales fermières dans le Gers. Enfin, le prix coup de cœur des étudiants est allé à Fabien Candelon (L’Étuverie), agriculteur-transformateur d’ail noir dans le Gers.

Gers Développement et ses partenaires ont remis aux lauréats une dotation financière de 5000 euros (1er Prix) et 2500 euros (2nd Prix). Ils bénéficieront en outre d’un accompagnement commercial et technologique individualisé via les partenaires du concours valorisé à 22.500 euros (référencement test, campagne publicitaire, prestations de conseil technologique, accompagnement en sourcing, en stratégie de communication et d’entreprise, etc.).