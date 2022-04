Samuel Cette va quitter la tête de la CPME d’Occitanie et de Haute-Garonne

Samuel Cette va quitter la présidence de la CPME (Confédération des petites et moyennes entreprises) d’Occitanie et de Haute-Garonne. Il l’a annoncé dans une lettre à ses adhérents rendue publique cette semaine. Lors du prochain conseil d’administration de l’organisation patronale, il démissionnera de ses fonctions et renoncera à se représenter à de nouveaux mandats.

« Mes entreprises, depuis de nombreuses années, se sont sensiblement développées et je ne peux plus désormais consacrer le temps que je devrais à notre organisation », explique l’entrepreneur dans sa missive. Samuel Cette est le cofondateur d’Adonis Éducation, un groupe toulousain spécialisé dans l’édition et la conception de contenus pédagogiques. Il a succédé à Gilles Nakache à la CPME Haute-Garonne et à Gérard Ramond à la CPME Occitanie.