Sergueï Beloussov : « La technologie de l’information est un des besoins de l’homme, tout comme l’eau »

Sergueï Beloussov, quelle est votre vision de la cybersécurité ? Quels en sont les fondements ?



Pour être clair, Acronis ne peut pas être réduite à une entreprise de cybersécurité. Nous ne considérons pas la cybersécurité comme un domaine isolé. La technologie de l’information (IT) est un des besoins de l’homme, tout comme l’eau. Elle doit être opérationnelle dans une entreprise. Pour cela, il faut qu’elle soit non seulement sûre, mais aussi fiable, accessible, privée et authentique. C’est un tout. La sécurité n’est qu’une petite partie de l’histoire. Aujourd’hui, le respect de la vie privée ou la protection des données sont de vrais sujets. Google ou Facebook vont vous suggérer, dès que vous avez formulé une intention d’achat de voitures, des adresses de concessionnaires par exemple. L’authenticité devient aussi une question critique. Donc Acronis va au-delà de la cybersécurité, c’est une entreprise de cyber protection au sens global.

Votre approche de la sécurité des systèmes d’information a-t-elle évolué ?

Un point important est de trouver le juste compromis entre accessibilité de l’information et sécurité. De plus, chaque information, même la plus mineure, doit être protégée, pas seulement l’information critique. L’entreprise est comme un organisme vivant. Son immunité doit protéger chaque cellule. Or, souvent, les entreprises ont recours pour cela à une moyenne de soixante-quinze logiciels différents. Acronis propose un outil unique.

Comment Acronis se développe-t-elle ? Quelle est sa stratégie en France ?

Nous nous développons à un rythme de 30 à 50 % annuellement, par croissance organique et des acquisitions. Nous avons dernièrement racheté 5Nine et Devicelock, deux petites sociétés américaines intéressantes pour leur technologie. Enregistrée en Suisse et basée à Singapour depuis 2003, Acronis emploie 1500 personnes réparties à travers trente-trois bureaux dans le monde. Notre clientèle comprend à la fois des particuliers pour 10 %, et de manière égale à 30 %, des petites, moyennes ou grandes entreprises. Nous visons un chiffre d’affaires d’un milliard de dollars en 2022. La France est dans le Top 5 de nos marchés, avec les États-Unis, le Japon, l’Allemagne et le Royaume-Uni.

Vous-même avez cofondé un campus universitaire en Suisse, le Schaffhausen Institute of Technology (SIT). Avez-vous identifié des opportunités de collaboration avec Toulouse ?

C’est une nouvelle génération de campus hybride spécialisé en sciences de l’information, technologie, ingénierie, physique quantique et business avec des sites satellites un peu partout dans le monde. Bertrand Meyer, créateur du langage de programmation Eiffel, chercheur à l’Irit, y est professeur associé. Donc, à l’avenir, nous envisageons de développer des relations avec Toulouse, ne serait-ce que comme terre d’expertise de l’aéronautique. Un domaine que notre institut ne peut pas ne pas couvrir, compte-tenu de ses domaines de spécialité.

Propos recueillis par Isabelle Meijers

Sur la photo : Serguei Beloussov lors de sa venue à Toulouse. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco