Shopopop s’implante dans le Tarn-et-Garonne

La plateforme Shopopop renforce son implantation dans le Tarn-et-Garonne et ouvre désormais son service de livraison collaborative au drive Super U de Verdun-sur-Garonne. Fondée à Nantes en 2016 par Johan Ricaut et Antoine Cheul, Shopopop est disponible dans 7000 villes en France, dont Toulouse et Castres. L’application est disponible sur Google Play et l’App Store.

Pour rappel, l’entreprise met en relation des particuliers qui souhaitent se faire livrer leurs courses à domicile et une communauté de Shoppers (particuliers-livreurs) souhaitant optimiser leurs trajets (contre une rémunération de minimum 5 euros).