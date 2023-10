Ce lundi 16 octobre à 18h, la Région convie les chefs d’entreprise à une soirée-débat autour du thème « Comment recruter des talents en Occitanie ». L’événement est dédié aux entreprises de toutes tailles et secteurs, confrontés à la pénurie de talents et en recherche de solutions pratiques. Il se tiendra en duplex à Toulouse depuis La Cité, et à Montpellier depuis la Cité de l’économie et des métiers de demain.

Les participants tenteront de trouver des solutions face aux difficultés croissantes de recrutement dans un grand nombre de secteurs. Jalil Benabdillah, vice-président de la Région délégué à l’Économie, à l’innovation et à la réindustrialisation, donnera la parole aux entreprises locales (Loft Orbital, TAT Productions, DSI, Biotope, Bulane…), afin de partager les difficultés et les pistes pour capter et fidéliser les profils qualifiés faisant l’objet d’une forte concurrence. Leurs expériences seront croisées avec les regards d’étudiants, d’établissements d’enseignement supérieur et d’acteurs des territoires.

Programme et inscription en ligne.

Soirée-débat « Comment recruter des talents en Occitanie ». Lundi 16 octobre à 18h, en duplex depuis La Cité, 55 avenue Louis Breguet, à Toulouse et la Cité de l’économie et des métiers de demain, 132 bd Pénélope à Montpellier.