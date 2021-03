Soprema, spécialiste de l’étanchéité, va implanter deux usines de production à Nîmes

Jeudi 11 mars, Pierre-Étienne Bindschedler, PDG de la société Soprema, spécialiste de l’étanchéité, de la végétalisation et de l’isolation, annonce son choix d’implanter deux usines de production à Nîmes. Le projet, prévu dans la Zac Mitra, entre Garons et Saint-Gilles, est envisagé au premier semestre 2023. « C’est un des plus importants projets d’implantation industrielle dans notre région où la réindustrialisation est une urgence. Je veux que l’arrivée de Soprema marque un tournant », déclare Franck Proust, président de Nîmes Métropole.

Une unité de production d’isolants haute performance technique occupera 20.000 m2 de terrain et 5500 m2 seront alloués à une usine d’isolants naturels à base de paille de riz. Des études et demandes d’autorisation administrative sont encore en cours afin d’adapter le terrain, initialement prévu pour une activité tertiaire, à l’activité industrielle de Soprema. Cette implantation est donc un travail de collaboration entre les acteurs de la région, que sont le maire de Saint-Gilles, Eddy Valadier, Franck Proust, le président de Nîmes Métropole, et la Région Occitanie. « Si nous pouvons accueillir Soprema, c’est aussi parce que, jusqu’en 2014, nous avions su gérer l’avenir en matière de réserve foncière », ajoute Franck Proust.

150 créations d’emplois

En plus de participer à la réindustrialisation de la région, le modèle d’affaire de Soprema, basé sur un approvisionnement responsable, contribue à recycler un déchet très présent sur la commune de Saint-Gilles : la paille de riz. « À raison de 50.000 tonnes de riz par an sur 3000 hectares, la paille de riz est un déchet pour nos agriculteurs », explique Eddy Valadier. Le choix de Soprema d’utiliser le riz comme isolant naturel est pour le maire un « symbole » et encouragera les agriculteurs et riziculteurs de la région à trouver une nouvelle source de revenus grâce à la paille de riz.

Ce projet s’inscrit donc dans une démarche d’économie circulaire pour Nîmes Métropole, engagée dans le plan climat-air-énergie territorial, et qui entend être le chef de file en matière de développement durable.

L’implantation des deux usines va générer la création de 150 emplois, dont le recrutement débutera en juillet 2022, sur des postes de personnels de production, d’encadrement (chef d’équipe, de production, responsable de maintenance) d’administration et de direction des usines. La Région Occitanie a exprimé son soutien pour faciliter cette implantation de l’entreprise alsacienne. Une réunion est planifiée avec les équipes d’Ad’Occ (l’agence de développement économique de la région Occitanie) et celles de Soprema, pour un accompagnement dans la formation et le recrutement.

Hubert Vialatte

Sur la photo : Soprema produit des plaques d’isolant en paille de riz pour les bâtiments. Crédit : DR.