L’événement Sport Unlimitech, fondé par l’ancien international de rugby Frédéric Michalak, arrive à Toulouse début décembre (après Lyon, Nice et Lille). Il se présente comme « un rassemblement des acteurs du sport et de la tech ».

Conférences, expositions, moments de rencontres business rythmeront les deux journées construites en coproduction avec le Stade Toulousain. Les thématiques abordées seront nombreuses (hygiène de vie, santé mentale, e-sport, commotions cérébrales, etc.). Plus d’informations et inscriptions en ligne.

Sport Unlimitech, le jeudi 8 et vendredi 9 décembre, au Stade Ernest-Wallon de Toulouse.